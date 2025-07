Jedlička už pozdravil spoluhráče, brzy chce chytat. Trousil: Je trošku blázen

V plzeňském kádru na odvetu do Ženevy chyběla dlouhodobá brankářská jednička Martin Jedlička, který kvůli zranění hlavy musel střídat v sobotním zápase s Jabloncem a ze hřiště zamířil rovnou do nemocnice. „Jedla nás byl pozdravit, popřál nám štěstí, je plný optimismu,“ prozradil před odletem do Švýcarska plzeňský asistent Jan Trousil.

Srážka s Martinem Cedidlou, která vyvolala mnoho emocí a sudí Lukáš Nehasil ji posoudil jako běžný faul (později posvěceno komisi rozhodčích), by nakonec nemusela mít fatální důsledky. Jedlička už je doma z nemocnice, přivítal se s rodinou i s malou dcerkou. Po otřesu mozku a zlomenině nosu se ještě čeká, až brankáři splaskne otok v obličeji a následně se ukáže, zda bude nutné řešit další zlomeniny a jak dlouhá pauza od chytání nakonec bude.

Reprezentační brankář chce každopádně zpátky do brány co nejdřív. „Je trošku blázen, jakmile dostane zelenou od doktorů, vrhne se do tréninku. Bavit se o tom, kdy nastoupí, je předčasné, je to věc doktorů. Ale je nastavený tak, že chce co nejdřív do brány,“ dodal Trousil.

V odvetě se Servette k dispozici určitě nebude, už s Jabloncem ho velmi dobře nahradil rakouský gólman Florian Wiegele (24). „Vedl si velmi dobře, v bráně nebudeme mít problém,“ chválil Trousil. „Jedla je skvělý gólman, ale věříme, že ho Fločko nahradí. Je to pro nás i motivace, budeme chtít vyhrát hlavně skrz Jedlu,“ dodal plzeňský obránce Karel Spáčil.

S týmem odletěl i kapitán Matěj Vydra, který s Jabloncem nedohrál kvůli zraněnému kotníku. „Vydrys měl lehké došlápnutí na kotník, ze zápasu odešel, ale všichni jsou připraveni,“ poznamenal Trousil.

Viktoria odletěla do Ženevy v úterý dopoledne, večer ji na stadionu Servette čeká předzápasový trénink. Ve středu od devíti večer vypukne odveta kvalifikačního boje o Ligu mistrů, Viktoria dohání manko 0:1. Zpravodajství přímo z místa sledujte na iSport.cz a dalších platformách deníku Sport.