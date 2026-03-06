Po smrti drogového bosse důraz na bezpečnost. Mexiko během MS nasadí 100 tisíc lidí
Jeden z hostitelů letního mistrovství světa ve fotbale Mexiko chce bezpečnost během turnaje garantovat nasazením až 100.000 členů bezpečnostních složek. Tamní vláda v pátek uvedla, že jednotky budou tvořit policisti, vojáci a členové soukromých bezpečnostních agentur.
V Mexiku se rozhořela vlna násilností v únoru po zabití drogového bosse přezdívaného El Mencho. Členové jeho kartelu v reakci zapálili obchody a zablokovali silnice ve 20 z 32 mexických států a Mexiko muselo k potlačení střetů nasadit 10.000 vojáků. Potyčky nepřežily desítky lidí.
Mexiko bude hostit ve své metropoli, Guadalajaře a Monterrey 13 zápasů. Pokud na šampionát přes baráž postoupí český tým, bude hrát dva ze tří duelů ve skupině právě v Mexiku.
První mistrovství světa se 48 týmy bude 11. června až 19. července hostit také USA a Kanada. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová opakovaně ujistila, že návštěva země nebude pro týmy a fanoušky představovat žádné riziko.