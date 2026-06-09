První komplikace pro českou reprezentaci? Na Mexiko se řítí tropická bouře Boris
PŘÍMO Z USA | Nešířit paniku, ale určitě být v pozoru. Takové je momentálně doporučení od úřadů v Mexiku, kam se řítí silná tropická bouře Boris. Čeští reprezentanti letí do Guadalajary ve středu, redakce iSportu a Ligy naruby v úterý. Ministerstvo varuje před extrémním větrem, program národního týmu na mistrovství světa se zatím nemění. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje fanoušky cestující na mistrovství světa a samozřejmě i jakékoli jiné nefotbalové turisty na tropickou bouři Boris, která má dorazit na jihozápadní pacifické pobřeží Mexika.
Lidem dobrovolně registrovaným v systému DROZD (Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) přišlo v pondělí upozornění do e-mailové schránky i SMSka na telefon, což se stává pouze při mimořádných záležitostech.
Tropická bouře způsobí poryvy větru o rychlosti 90 až 110 km/h na pobřeží státu Guerrero a vlny o výšce až pěti metrů na pobřeží států Michoacán, Guerrero (Acapulco) a Oaxaca (Puerto Escondido, Huatulco).
V dalších blízkých státech (Jalisco, Colima, Guanajuato, Mexico City, Morelos) se očekávají vydatné deště. Město Guadalajara, kam v úterý míří redakce iSportu a kde svěřenci kouče Miroslava Koubka odehrají v pátek ráno úvodní utkání s Jižní Koreou, patří právě do regionu Jalisco.
„Vyzýváme cestovatele, aby v uvedených státech dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny místních orgánů. Doporučujeme sledovat místní média a webové stránky Národního meteorologického servisu: Servicio Meteorológico Nacional. V případě potíží se obraťte na místní záchrannou službu na čísle 911. V nouzi lze kontaktovat v pracovní době Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo kdykoliv nepřetržitou nouzovou linku MZV +420 222 420 222,“ vyzývá ministerstvo.
Na pobřeží Tichého oceánu bude v tu dobu trávit dovolenou i přítelkyně Pavla Šulce. Jejím plánem je poté i s rodinou Lukáše Červa přesunout se právě do Guadalajary.
Program českého národního týmu zatím nicméně zůstává stejný, do Mexika letí výjimečně až ve středu, tedy pouhý den před utkáním. A to z toho důvodu, že nechce ve vysokých nadmořských výškách trávit zbytečně víc času, než je nutné.
Až to tělo zjistí, už budou pryč
„Po diskuzi s odborníky v širším zdravotním kruhu jsme došli k závěru, že nejlepší bude letět do Guadalajary na poslední chvíli, aby nevznikly komplikace v rámci vyšší nadmořské výšky. Největší změny v organismu v jiné nadmořské výšce začne člověk vnímat mezi druhým a třetím dnem. Proto jsme rádi, že se povedlo svazu a managementu vykomunikovat s FIFA, že můžeme doletět později, než bylo původně v plánu. Doufáme, že až tělo zjistí, že je v jiné nadmořské výšce, budeme mít už zápas odehraný a budeme zpátky na cestě do Dallasu,“ vypráví lékař Petr Čechal.
Server iSport vyráží o den dřív než Koubek a spol., během úterý přinese informace o aktuálním stavu přímo z Guadalajary, která má kolem jednoho a půl milionu obyvatel a s celou metropolitní oblasti až šest. Předpověď každopádně vypadá rezolutně, v třicetistupňovém vedru bude extrémně deštivo.
„Jsme ve spojení se všemi složkami, které organizují cesty v rámci mistrovství světa. V současné chvíli se pro nás nic nemění a pokračujeme podle původního plánu,“ říká tiskový mluvčí reprezentace Martin Bergman.
Do dějiště šampionátu už na zápas s Jižní Koreou míří i vedení FAČR, z výkonného výboru bude v Americe přítomný předseda David Trunda a místopředseda Zdeněk Grygera.