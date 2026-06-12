Barevná vlna létá jako dělová koule. V míči Trionda nechybí ani technologické vychytávky
Jako každé čtyři roky se na něj zaměří pozornost. I když nemluví, jen tak poletuje. Přesto je hvězdou už od dob legendární „televizky“, kterou vyráběl kdysi podnik Gala z Bardejova. Vždyť také Roteiro, s kterým se hrálo pro Česko památné mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku, byl jedním z hrdinů kultovního seriálu Okresní přebor. Fotbalový míč je král, bez něj to zkrátka nejde. V hlavní roli letošního šampionátu je Trionda. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
V roce 2010, kdy v Jihoafrické republice ukradli nejcennější trofej sportovního světa v prodloužení finále Španělé, všichni brankáři láteřili. No, spíše nadávali - Jabulani si ve vzduch dělal, co chtěl, jako kdyby měl vlastní život.
Ostatně koule, které už dávno nejsou kožené (to se naposledy stalo na šampionátu v roce 1982 ve Španělsku, kde Československo vyhořelo), se mění směrem, který gólmani nemilují. Motivace je jasná, když bude nevyzpytatelný, bude padat víc gólů. A o to jde.
Novinka zvaná Trionda by neměla být třepajícím se a nečekaně zatáčejícím postrachem, na druhou stranu míč je to velmi rychlý - aspoň tak to vypadá podle svědectví českých reprezentantů, kteří do turnaje vstoupí nad pátečním ránem střetem s Koreou.
„Je to Adidas, klasický, dobrý. Třeba na Ligu mistrů jsou nejlepší,“ pronese Pavel Šulc a připomene ikonický míč, kterému se neřekne jinak než hvězdy podle charakteristického designu.
„Dobře se chytá, je i hezky vidět, jak je barevný. Když je větší vlhkost nebo prší, je samozřejmě trošku nevyzpytatelný, ale dobře létá. Když ho trefíte pěkně čistě nártem, letí vážně daleko. Střely jsou rychlejší,“ popsal brankář Lukáš Horníček.
Změny však přijdou s vyšší nadmořskou výškou. Připomeňme, že s Koreou hrají Češi 1600 metrů nad mořem, s Mexikem ještě dokonce o šest stovek výše. „Už jsme o tom mluvili s trenéry. Víme, že míč tam bude létat ještě mnohem rychleji, než na co jsme zvyklí. A taky se bude chovat úplně jinak než v nižších nadmořských výškách. Jestli poletí na nějakou stranu, vy si nakročíte a pak změní směr, je to náročné. Musíte být ready na každou situaci,“ popsal Horníček.
Pojďme k tomu, jak se balon jmenuje či jak vypadá. Název Trionda odkazuje na tři pořádající země, onda znamená ve španělštině vlna. Barvy byly jasné - zelená s orlí hlavou pro Mexiko, červená s javorovým listem pro Kanadu a modrá hvězda Spojené státy americké. Navíc se dostalo na zlatou, tedy barvu trofeje pro vítěze.
V této době - samozřejmě - nemohou chybět technologie. V míči je čip (v jeho povrchu, ne ve středu), který využije nový systém Adidas Connected Ball Techology. Míč při pohybu shromažďuje data ze senzorů umístěných na stadionu. Měří zrychlení i rotaci. To lze využít při datové analytice, kupříkladu při „soutěži“ o nejtvrdší střelu.
Vedle toho však pomůže také sudím. „V kombinaci s údaji o pozici hráčů a za použití umělé inteligence pomáhá rozhodčím rychleji rozhodovat o ofsajdech,“ vyzdvihují mocní z německé firmy Adidas.
Tak a teď to chce ještě kupu famózních gólů!