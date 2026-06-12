Kanada - Bosna 1:1. Memič přispěl k remíze, domácí srovnali v závěru. Džeko nenastoupil
Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1:1. Bosňany poslal ve 21. minutě do vedení hlavou z rohu Jovo Lukič, domácímu výběru zachránil bod v 78. minutě střídající Cyle Larin. Kanaďané stále čekají na první výhru na světovém šampionátu. V letech 1986 a 2022 prohráli všech šest zápasů, nyní získali první bod. Program MS ve fotbale >>>
Bosna a Hercegovina se na mistrovství světa představila poprvé od roku 2014, kdy zažila svůj premiérový šampionát a vypadla ve skupině. V dalším utkání svěřenci Sergeje Barbareze ve čtvrtek od 21:00 SELČ vyzvou Švýcary, Kanaďané o tři hodiny později ve Vancouveru přivítají Katar.
Kanaďany mohla v 17. minutě poslat do vedení největší hvězda týmu Jonathan David, ve velké šanci však trefil jen brankáře Vasilje. Z úvodní branky se tak o čtyři minuty později radovali Bosňané. Rohový kop po několika odrazech usměrnil hlavou do sítě útočník Universitatey Kluž Lukič a oslavil premiérovou trefu v reprezentaci.
Domácí fotbalisté po změně stran zvýšili tempo a odměnou jim byly gólové šance, které se jim však dlouho nedařilo využít. V jedné z nich dokonce Oluwaseyi už překonal Vasilje, toho ale na brankové čáře obranným zákrokem zastoupil kapitán Kolašinac. Útočník Demirovič mohl jen o několik desítek sekund později zvýšit, při samostatném úniku ale na brankáře Crépeaua nevyzrál.
„Javorové listy“ se nakonec po znatelné herní převaze ve druhém dějství dočkaly vyrovnání díky jednomu ze střídajících hráčů. Larin, jenž byl na hřišti necelé tři minuty, v 78. minutě převzal míč na hranici vápna a poslal jej k pravé tyči bosenské branky.
„Byl to pro mě výjimečný okamžik. Chtěl jsem strhnout fanoušky. Věděl jsem, že gól přijde,“ řekl jednatřicetiletý útočník po svém 31. reprezentačním zásahu. „Musíme na dnešním výkonu stavět a příště být chladnokrevnější,“ dodal Larin. V nastavení mohl otočit skóre, jeho střelu zblízka ale zlikvidoval Vasilj.
„Z prvního poločasu jsem zklamaný. Měl jsem pocit, že jsme byli příliš opatrní. Nehráli jsme tak agresivně, jak bych si přál. Musíme najít způsob, jak hrát s takovou intenzitou a být tak nepříjemným soupeřem, jak jsme si to předsevzali,“ řekl kanadský trenér Jesse Marsch.
„Ve druhém poločase se to od našeho příchodu na hřiště změnilo. Stále máme vše ve svých rukou. Je to pro nás důležitý bod v boji o postup. Musíme se z toho zápasu poučit a příště to ukázat,“ dodal americký kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0