Schickovy tři dotyky za půli: jeho chyba, nebo servisu? Spojené nádoby, říká asistent Rezek
PŘÍMO Z USA | Poprvé se dotkl míče ve 27. minutě, celkově si Patrik Schick během první půle zápasu proti Jižní Koreji (1:2) kopnul třikrát. Největší zbraň českého týmu zůstala na úvod mistrovství světa absolutně nevyužita. Je chyba ve hvězdě Leverkusenu, nebo způsobu hry reprezentace? „Jsou to spojené nádoby,“ říká asistent trenéra Jan Rezek, sám bývalý útočník a čtvrtfinalista EURO 2012. Program MS ve fotbale>>>
Co s tím hodláte dělat? Patrik Schick byl jako obvykle v reprezentaci úplně odříznutý a v prvním poločase se dotkl třikrát míče.
„Je to věc, se kterou jsme se potýkali už v baráži. Ofenzivní fáze není úplně lehkonohá, jak si představujeme nebo o které se s klukama bavíme. Máme tam samozřejmě nějaké šablony, jak by to v našem rozestavení mělo vypadat, kdo by měl kam zabíhat, kdo by ho měl podporovat... Ale bohužel v zápase se nám to nedařilo, jak jsme chtěli. Bylo to i kvalitou Korejců, kteří nás zatlačili a dostali do nepříjemných pozic. Kluci vědí, že v tomto musíme být lepší, abychom desítky dostávali víc do hry, aby byli víc na balonu a tím pádem nebezpečnější dopředu.“
Takže je to spíš chyba servisu, nebo i Schick dělá něco špatně, že není tolik ve hře?
„Jsou to spojené nádoby. Myslím si, že Paťa nedělá nic jinak. Když vidíme jeho zápasy v bundeslize, opakovaně je schopný nastřílet spoustu branek. Víme, že je střelec. Akorát ho momentálně nedostáváme do pozic, ve kterých je silný. Viděli jsme s Guatemalou, že tam měl dva momenty a vstřelil branku. Musíme ho dostávat tam, odkud umí dávat góly, a hrát víc odvážně.“
Co se vůbec odehrává v hlavě Schicka, když má jedenáct dotyků s míčem?
„To byste se museli asi zeptat Patrika. Já jsem hrál v pozicích, kde se pohybuje on. Ať už na křídle nebo nahoře v útoku. Tam chcete být na míči, u nebezpečných momentů, zakončovat, dostávat se do příležitostí. To se nám teď nedaří. Na druhou stranu Patrik zápasy odpracoval pro tým, z tohoto pohledu jsme spokojení. Víme, že potřebuje větší podporu. Nevím jak Páťa, ale my nejsme nadšení z toho, že ofenzivní fáze se nám úplně nedaří.“
Co takhle na úkor desítky přidat na hrot druhého klasického útočníka, který by Schickovi udělal víc prostoru?
„Je to jedna z věcí, které diskutujeme furt. O změně rozestavení, aby platilo na soupeře. Patrik tam měl hráče, kteří ho měli podporovat, bohužel realita se nám moc nedařila.“
Co další změny kromě ofenzivy? Už je máte v hlavě?
„Samozřejmě se o tom bavíme, je tady třiadvacet hráčů. Troufnu si říct, že skoro všichni z nich by si zasloužili hrát. Vidíme i mladé kluky na tréninku, sbírají zkušenosti. Někdy ty příběhy jsou takové, viz Saša Sojka. Nevím, jestli to někdo čekal. Jeho třetí zápas a hned na mistrovství světa. Klobouk dolů, jak to zvládl. Změny mohou přijít, ale nemusí. (úsměv) Ještě je dost času, čeká nás spousta tréninků.“
Mluvíte v rámci servisu pochopitelně hlavně o desítkách, ale co třeba wingbeci nebo krajní stopeři? Mají taky v popisu práce útočit, nebo je držíte zpátky?
„Samozřejmě mají, chceme hrát tak, že bude bránit i útočit celý tým. Na druhou stranu je na tom hřišti vždycky soupeř, který vám něco dovolí a něco ne. Někdy víc, někdy míň. Myslím, že Jarda Zelený nebo Vláďa Coufal odehráli velmi dobré utkání. Hlavně Cuf byl velmi aktivní, ale nepodařilo se naše útočníky trefit. Určitě je to věc, kterou kluci vědí. I třebca Chaly (Štěpán Chaloupek). Hrál takový velký zápas poprvé, mohlo se to na některých klucích podepsat. Těžkost momentu, že hrají zápas na mistrovství světa. Nicméně neschováváme se za to, chceme hrát aktivněji.“
Ale třeba právě Sojka to zvládl.
„Troufnu si říct, že patřil k tomu lepšímu, ne-li nejlepšímu v Guadalajaře. Rozhodlo pro něj to, že odehrál výbornou sezonu v Plzni. Od té doby, co se připojil k nároďáku, ukazuje v trénincích i zápasech, že je to vynikající hráč. Saša zvládl zápas velmi dobře.“
Korejci na rozdíl od nás lapali po dechu
Proč jste střídali jen čtyřikrát, když se tolik řešily celkově náročné podmínky?
„Jedno si necháváte, jestli se někomu něco stane, abyste nedohrávali v deseti. Bavili jsme se o tom, střídání je trošku ošemetná věc. Někdy vám to vyjde a jste za geroje. Někdy vám to nevyjde a všichni vás kritizují. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech, ale nemyslím si, že to mělo vliv na vývoj v tamních podmínkách. V mých očích vypadali kluci líp než Korejci, kteří lapali po dechu už v prvním poločase. Jsou fyzicky velmi dobře připraveni.“
Počkejte, můžete vysvětlit to, že Korejci lapali po dechu? Z tribuny to tak nevypadalo, ani z televize, když jsme to pak sledovali zpětně...
„Pohybově byli lepší, ale myslím si, že kolem sedmdesáté minuty už se chytali za nohy a měli křeče. U každé rozehrávky si vybírali i ten maximální čas od rozhodčího, dohrávali to až do konce. Z mého pohledu na tom byli trošku hůř, pauzičky využívali k odpočinku.“
Jaká byla teda vaše celková analýza s odstupem dvou dní?
„Koukali jsme na to hned včera v letadle, ale viděli jsme už ze hřiště, že Korejci jsou fantastičtí hráči. My jsme do zápasu šli s nějakým plánem, který celkem fungoval. Věděli jsme, že Korejci budou víc na míči, to nás úplně netrápilo. Věděli jsme, že šance přijde. Ta přišla, ve finále hrálo vše do našich karet. Ale závěr jsme nezvládli, udělali jsme dvě okénka a soupeř nás potrestal. Když to řeknu fanouškovsky, byly to nádherné akce. Mrzí nás to, je to komplikace pro vývoj ve skupině, ale vůbec nic nevzdáváme. V týmu je obrovsky bojovný duch. Věříme, že to zvládneme a ze skupiny postoupíme.“
S Jihoafričany vás čeká pro změnu jaký typ utkání?
„Hrají jednoduchý, přímočarý, soubojový fotbal. I proti Koreji někteří kluci, kteří na to nejsou zvyklí, třeba Lukáš Provod, ukázali, že se toho nebojí. V tom nebudeme mít problém.“
Budete hrát duel o vše...
„My jsme věděli, že první zápas nesmíme prohrát, ať se bude vyvíjet jakkoli. Bohužel se tak stalo, tudíž matematika je jasná. Musíme vyhrát, ale stejně tak i Jihoafričani. Jsem zvědavý, jak moc otevřený zápas bude. My budeme připravení. Kluci už v kabině po zápase s Koreou sice byli zklamaní, ale byla na nich vidět jiskra v očích. Vědí, že jsme zakopli, ale že chceme ze skupiny jít dál. Cesta vede přes Jižní Afriku.“
Zintenzivníte ještě koncentraci na standardní situace, když jinak branky nestřílíte?
„Věnujeme se tomu celkem dost. Teď jsme trošku změnili formu, ale víme, že kluci jsou v tom silní. To se ukázalo i v zápase s Koreou, kdy jsme z nich dali dvě branky. Jednu po autu, druhou po přímém kopu, která neplatila. Chtěli bychom dát i ideálně i gól ze hry, ale standardky jsou důležitou součástí dnešního fotbalu. Nemyslím si, že bychom to nějak zintenzivňovali. Výškovou převahu jsme měli proti Koreji, víme, že máme hráče, kteří dokážou pozlobit standardkami každý tým v naší skupině.“
Mimochodem, užíváte si i jako asistent trenéra tak velkou akci, jako je mundial? Možná vás svrbí nohy, jak vidíme na trénincích...
„Upřímně nevím, jestli bych to zvládl. Scéna je tak obrovská... Klukům samozřejmě strašně závidím, že mají šanci si zahrát na mistrovství světa, ale nevím, jestli bych to zvládl ve své hlavě. Řeknete si třeba, že jo, ale když vstoupíte na hřiště, dokážu se vžít do kluků, že to není jednoduché. Koukají na vás miliony lidí. Já si to užívám ze své pozice úplně dostatečně.“
Znamená to, že s některými kluky právě o psychice mluvíte?
„Bavíme se. Je tam spousta mladých kluků, ale taky spousta těch, proti kterým jsem ještě hrál. Kluci ze Slavie, Plzně a Sparty toho mají – kromě Huga Sochůrka a jeho dvou zápasů – už dost odehráno i na evropské scéně. Já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, bylo by to pro mě něco nového.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0