Česko – Mexiko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě?
Česko po remíze s Jihoafrickou republikou čeká poslední zápas, ve kterém musí bezpodmínečně vyhrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Do cesty se mu však postaví domácí Mexiko, které má po dvou výhrách jistý postup z prvního místa. Boj o všechno začíná 25. června ve 3:00 ráno. Kde sledovat Česko vs. Mexiko živě? Program MS ve fotbale nalezete ZDE>>>
Česko vs. Mexiko
|Datum: čtvrtek 25. června (03:00)
Dějiště: Aztécký stadion, Mexico City (Mexiko)
Rozhodčí: Yael Perez, Argentina
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko – Mexiko v TV?
Českou reprezentaci čeká rozhodující zápas na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká s domácím Mexikem. Přímý přenos odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Mexiko začíná ve čtvrtek 25. června od 3:00.
Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1
- Česko - JAR 1:1
- Česko - Mexiko, 25. června, 3:00
H2H - vzájemné zápasy Česka a Mexika
Česká fotbalová reprezentace se s Mexikem potkala pouze jednou, a to ve finále Carlsberg Cupu v roce 2000, ve kterém Češi zvítězili 2:1 po brankách Michala Kolomazníka a Pavla Verbíře.
|Datum
|Zápas a výsledek
|8. 2. 2000
|Česko – Mexiko 2:1