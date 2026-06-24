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Česko – Mexiko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě?

Tým kapitána Krejčího potřebuje proti Mexiku nasadit všechny zbraně.
Tým kapitána Krejčího potřebuje proti Mexiku nasadit všechny zbraně. Zdroj: Profimedia.cz
Český kapitán Ladislav Krejčí na tiskové konferenci před utkáním MS proti Mexiku
Český trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před utkáním MS proti Mexiku
Aztécký stadion v Mexiko City je slavným fotbalovým chrámem
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Česko po remíze s Jihoafrickou republikou čeká poslední zápas, ve kterém musí bezpodmínečně vyhrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Do cesty se mu však postaví domácí Mexiko, které má po dvou výhrách jistý postup z prvního místa. Boj o všechno začíná 25. června ve 3:00 ráno. Kde sledovat Česko vs. Mexiko živě? Program MS ve fotbale nalezete ZDE>>>

Česko vs. Mexiko
MS ve fotbale 2026

Datum: čtvrtek 25. června (03:00)
Dějiště: Aztécký stadion, Mexico City (Mexiko)
Rozhodčí: Yael Perez, Argentina
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko – Mexiko v TV?

Českou reprezentaci čeká rozhodující zápas na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká s domácím Mexikem. Přímý přenos odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Mexiko začíná ve čtvrtek 25. června od 3:00.

MS 2026 · PREDIKCE
25. 6. 2026 · 03:00
Česko
vs
Mexiko
25%
21%
53%
Skupina AxG 0.97 – 1.68
Predikce aktualizována: 24. 6. 2026 11:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?

 

H2H - vzájemné zápasy Česka a Mexika

Česká fotbalová reprezentace se s Mexikem potkala pouze jednou, a to ve finále Carlsberg Cupu v roce 2000, ve kterém Češi zvítězili 2:1 po brankách Michala Kolomazníka a Pavla Verbíře.

DatumZápas a výsledek
8. 2. 2000Česko – Mexiko 2:1

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