Výhoda pro Argentinu: videorozhodčí odhalili simulanta, ze hřiště odešel v slzách
I když Lionel Messi neskóroval v zápase vůbec poprvé na mistrovství světa v Americe, poskakoval svlečený do půl těla před narvaným kotlem fanoušků. Argentinští fotbalisté postoupili do semifinále přes Švýcarsko (3:1) díky dvěma gólům v prodloužení, nádherně se trefil Julián Álvarez. Jenže o klíčový moment se postaral útočník poražených Breel Embolo, který oplakal nečekané vyloučení. „Není mi ho líto,“ reagoval tvrdě Bradley Wright-Phillips, bývalý útočník Manchesteru City.
Nemá zastání snad u nikoho. Embolo čelí po švýcarském konci na šampionátu kritice. „Zklamal sebe i spoluhráče,“ nechal se slyšet Jobi McAnuff, host ve vysílání ITV, který si zahrál v Premier League. „Nepochopitelné,“ řekl agent a argentinský fanoušek Filip Zíka ve studiu ČT sport.
Embolo totiž viděl ve čtvrtfinále proti Argentině dvě žluté karty. První přišla po tvrdém zákroku u středového kruhu, když trefil záložníka Leandra Paredese do nohy až po odehrání míče. I když se divil, tady nebylo o čem. Zcela oprávněné napomenutí.
U druhé situace pak zasáhla moderní technologie. Embolo si kryl u postranní čáry balon a vybojoval na svoji osobu přímý kop. Do dalšího vzájemného souboje se přimotal Paredes a přes viditelný nesouhlas obdržel kartu. Následovala malá roztržka.
Argentinský středopolař dál komunikoval s hlavním rozhodčím, který nakonec dostal signál od videoasistentů a vydal se k monitoru mezi oběma lavičkami. Při přezkumu zjistil, že Embolo padal ještě dřív, než došlo ke kontaktu, a vytrčil pravou nohu do běhu Paredese. „Jasná simulace,“ uvedl portugalský arbitr Joäo Pinheiro.
Expert: Je mi líto spoluhráčů, ne jeho
Byla to tvrdá rána nejen pro Švýcarsko. Embolo se chytal za hlavu a žádal rozhodčího o vysvětlení. Hřiště opustil v slzách, spoluhráči ho utěšovali. Velmi emotivní moment. Jak uvedla datová společnost Opta, devětadvacetiletý útočník se stal čtvrtým hráčem na mistrovství světa, který dostal druhou žlutou kartu za simulaci.
„Normálně nekritizuji rozhodčí, ale dneska pískal každou maličkost v jejich prospěch. Nikdy jsem nehrál zápas, který by byl tak jednostranný. Ani jeden pád nepotrestal jako simulování, za devadesát minut jim nedal jedinou žlutou kartu. A pak přišla Breeleho situace,“ citoval švýcarský deník Blick obránce Manuela Akanjiho.
Experti s verdiktem sudího jednohlasně souhlasili. „Za mě jasná žlutá karta pro Embola,“ hlásil bývalý brankář Zdeněk Zlámal, který spolukomentoval živý přenos na ČT sport. „Nafilmoval to okatě a hloupě,“ zmínil Zíka. „Ve zpomaleném záběru to vypadá opravdu hrozně,“ poznamenal McAnuff, někdejší hráč Crystal Palace, Readingu nebo Cardiffu.
Je potřeba si ještě připomenout, že zásah byl možný kvůli nedávné úpravě pravidel. Prosadil ji předseda rozhodčích FIFA Pierluigi Collina. Videoasistent totiž může nově přezkoumat a zpětně upravit chybně udělenou kartu. V tomto případě byla odebrána Paredesovi a přidělena Embolovi.
Proto pro něj zápas skončil v 72. minutě, tedy jen chvíli poté, co Švýcarsko srovnalo skóre utkání na 1:1 po gólu útočníka Dana Ndoyeho. „Byli na koni, ale tohle je může mrzet,“ zmínil exreprezentant Ondřej Čelůstka, další z expertů ČT sport.
Svěřenci trenéra Murata Yakina prostřídali a ustoupili do hlubokého bloku. V něm i díky výkonům Granita Xhaky nebo Manuela Akanjiho dlouho odolávali argentinskému tlaku. Podlehli až ve druhé polovině prodloužení.
Bez vyloučeného parťáka se zkrátka na víc nezmohli. „Je mi líto Embolových spoluhráčů, ale ne jeho. Možná připravil svůj tým o postup do semifinále,“ uzavřel Wright-Phillips v komentáři televizní stanice ITV. „Nebýt červené, mohlo to být pro Švýcarsko ještě zajímavější,“ souhlasil Čelůstka.
Ale na kdyby se nehraje. Messiho sen o obhajobě světového titulu tak pokračuje.