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ONLINE: Francie - Anglie. Duel zklamaných na MS o bronzové medaile

Fotbalisté Francie a Anglie hrají na MS o 3. místo
Fotbalisté Francie a Anglie hrají na MS o 3. místoZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Francie a Anglie si v Miami v předposledním utkání mistrovství světa zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále, výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před čtyřmi lety. Francie může vybojovat medaili na třetím MS po sobě, Anglie bude hrát o teprve druhou medaili v historii. Sledujte ONLINE na iSport.cz.

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