ONLINE: Francie - Anglie. Duel zklamaných na MS o bronzové medaile
Fotbalisté Francie a Anglie hrají na MS o 3. místo•Zdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Francie a Anglie si v Miami v předposledním utkání mistrovství světa zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále, výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před čtyřmi lety. Francie může vybojovat medaili na třetím MS po sobě, Anglie bude hrát o teprve druhou medaili v historii. Sledujte ONLINE na iSport.cz.