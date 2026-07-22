Před 13 lety přišel prosit o práci. Jak trenér De la Fuente postavil mašinu na tituly
Do mezinárodního fotbalu přišly velké persony trenérského světa. Největší velmoci angažovaly jména jako Thomas Tuchel či Carlo Ancelotti, ale na největším jevišti všechny zastínil nenápadný „úředník“ Luis de la Fuente, který nikdy v životě jako trenér nevedl prvoligový tým. Ovšem naprosto dokonale zná španělský fotbal a spoustu členů současného kádru si sám vypiplal v mládežnických kategoriích.
Po prvním titulu v roce 2010 evropský gigant na mundialu neprolezl přes osmifinále, v Kataru Španělsko nečekaně vyletělo na penalty proti Maroku a skončil Luis Enrique, aktuálně jedna z největších trenérských hvězd na klubové úrovni.
Na trofej tou dobou čekala „La Roja“ deset let a jako náhrada přišel zcela neznámý muž, který dlouhé roky působil ve strukturách španělského fotbalu.
Zatímco fanoušci ze zahraničí nevěřícně kroutili hlavou, samotní hráči naprosto přesně věděli, co je čeká. Velká část současné reprezentace totiž v mládežnických kategoriích prošla pod rukama dnes již 65letého kouče. „Vždycky chtěl pomáhat mladým hráčům a zlepšovat je i sebe. Pracoval neuvěřitelně tvrdě a nikdy se nevzdával. Zaslouží si všechno, čeho dosáhl,“ říká pro web FIFA Manolo Jiménez. Současného kouče Španělska zná ještě z dob, kdy spolu hrávali za Sevillu a později se potkali i jako trenéři v klubové akademii.
Tehdy už za sebou měl de la Fuente i první trenérské zkušenosti z nižších soutěží a rezervního týmu Athleticu Bilbao, kde sám dělal první krůčky i jako hráč. Poslední větší angažmá na klubové úrovni dostal v létě 2011 v tehdy třetiligovém Alavésu, ale na lavičce vydržel jen jedenáct zápasů, než ho vedení odvolalo.
Tehdy padesátiletý kouč bez práce by si asi jen těžko představil, že za pár let bude dobývat svět. „Někdy v roce 2011 nebo 2012 za mnou přijel do Madridu a ptal se na práci. Osobně jsem ho neznal, ale párkrát jsme proti sobě hráli. Hned mě zasáhlo, že je velmi autentický,“ vzpomíná na angažování nenápadného chlapíka tehdejší viceprezident Španělské fotbalové asociace Tito Blanco.
Zanedlouho se z nich stali kolegové a společně strávili na svazu několik let. „Zjistil jsem, že jde o výjimečnou osobnost s obrovským charakterem,“ přemítá Blanco. „Když jsme hledali nového kouče pro reprezentační áčko, už na asociaci pracoval přes deset let a věděli jsme, že děláme správné rozhodnutí. Nemyslím si, že existoval lepší kandidát,“ komentuje, jak tehdy přemýšlely nejvyšší šarže španělského fotbalu.
Pět let strávil u týmu do 19 let, s nímž v roce 2015 ovládl evropský šampionát. Při pohledu na sestavu z tehdejšího finále vás udeří do očí několik jmen. Na střídačce seděl Unai Simón, nejlepší brankář právě dohraného šampionátu. Ve středu zálohy pak operoval rozhodující střelec osmifinále a čtvrtfinále Mikel Merino, vedle něj řídil hru nynější španělský kapitán Rodri.
Během čtyř let vyhrál vše, co se dalo
O čtyři roky později, když už byl De la Fuente povýšen o kategorii výš, slavil další evropský titul, tentokrát s výběrem do jednadvaceti let. Nejlepším hráčem tohoto turnaje byl zvolen Fabián Ruiz, nejlepším španělským střelcem byl třígólový Dani Olmo, na hrotu útoku nastupoval Mikel Oyarzabal.
Pokud jste se tedy ptali, jak dokázal neznámý muž získat na svou stranu největší světové hvězdy, aby ho respektovaly, poslouchaly a fungovaly jako tým, tady máte odpověď. Vychoval si je a měl s nimi velmi dobrý vztah ještě předtím, než poprvé vkročil do kabiny prvního týmu. „Byla to skvělá možnost učit se a posouvat mladou generaci výš. Když se dostal k A týmu, už všechny hráče dobře znal a věděl, co je pro tým nejlepší,“ přidává dlouholetý spolupracovník z mládeže Santi Denia.
Hlavní předností novopečeného mistra světa je podle něj právě schopnost pracovat s lidmi. „Luis je mistr v řízení týmu, rozumí dynamice, ví, jak vést tým a cítí, kdo by měl nastupovat. Do našich zavedených modelů tak vnáší další věci, což nám přináší úspěchy. Všichni našemu modelu věříme. A Luis mu věří víc než kdokoli jiný,“ dodává.
Přesně to bylo vidět ve vyřazovacích bojích světového šampionátu a nejlépe to dokazují trenérova slova po úspěšném semifinále proti Francii: „Mluvili jsme o tom, že proti nám stojí jeden z nejlepších výběrů na světě, ale před nimi stál nejlepší tým. V tom je rozdíl. Naši hráči ukázali talent a skvělý přístup,“ pochvaloval si De la Fuente.
Klidný a trpělivý kouč za necelé čtyři roky u reprezentace dosáhl na unikátní hattrick: ovládl Ligu národů (2023), EURO (2024) a nyní i mistrovství světa. Během čtyř let vyhrál všechno, co se dalo. A dokázal to bez velkých gest nebo mediálních show – jednoduše tím, že do posledního detailu využil potenciál týmu, který sám roky vychovával.