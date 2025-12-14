Předplatné

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Radek Špryňar, Ondřej Škvor
Jindřich Trpišovský českou reprezentaci v březnové baráži o MS nepovede. „Nepodařilo se nám najít shodu mezi zájmy SK Slavia Praha a FAČR,“ vysvětlil Jaroslav Tvrdík. Dalším na řadě by měl být zahraniční expert Slaven Bilič. Jenže redakční zdroje říkají: asociace se nechce vzdát českého řešení. Vrací se proto do hry Miroslav Koubek? Velmi pravděpodobně ano. I to však má svá úskalí.

Byla sobota, krátce po deváté hodině večerní. V tiskovém centru Edenu se usadil ke stolu Jindřich Trpišovský. Víceméně zopakoval to, co před týdnem v Teplicích. „Ambici vést reprezentaci nemám, ale jedna věc to může změnit,“ vyprávěl. Co tím myslel? „Byly signály, že si to může přát tým.“ Tak to ve skutečnosti i bylo. Trenér si měl na rozlučce s podzimem promluvit s reprezentanty. Vyslechnout je, a zřejmě je vyslyšet.

Jenže Trpišovský během mítinku s novináři řekl i následující. „Budeme teď mít společnou večeři s šéfem a majitelem.“ Přesně ve 23.16 oficiální účet FAČR zveřejnil vyjádření Davida Trundy a generálního manažera Pavla Nedvěda. Akce Trpišovský narazila do zdi!

„Angažování Jindřicha Trpišovského byla jedna z avizovaných variant FAČR při otázce obsazení trenéra národního týmu. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby došlo k jeho angažování na březnový sraz, ale klub se nakonec rozhodl svého hlavního trenéra neuvolnit. Toto konečné rozhodnutí respektujeme. Našim úkolem nyní je v co možná nejkratší době najít jinou variantu,“ uvedl šéf FAČR Trunda.

Zklamání z vývoje situace vyjádřil i manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Trpišovský by byl logickou a skvělou alternativou. U hráčů i veřejnosti by jistě měl nepopiratelnou autoritu, velmi dobře zná české prostředí a samozřejmě i hráče. Je škoda, že se tuto možnost nepodařilo realizovat,“ řekl bývalý reprezentační záložník.

Co se stalo na večeři za přítomnosti slávistického majitele Pavla Tykače a předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka, ale i dalších členů sportovního vedení? Velmi zjednodušeně, klub nenašel jedinou výhodu v Trpišovského případné dvojroli.

Všechny narýsované scénáře vyznívaly negativně. Redakční zdroje se shodují, že nejužší vedení mělo za to, že angažmá u reprezentace, a to nejen hlavního trenéra, ale i početného realizačního týmu, by Slavii na několik měsíců dekoncentrovalo z útoku na obhajobu titulu. Do finálního rozhodnutí se promítla i obava z případného neúspěchu, která by na Slavii jistě měla silný dopad. A naopak, v případě postupu, by začal další hon na Trpišovského a spol.

V neposlední řadě do negativního postoje vedení Slavie promluvily i zákulisní dohady. Některým funkcionářům se nezamlouvaly dva barážové zápasy v Edenu, výlučně slávistický realizační tým, což byla jedna z Trpišovského podmínek, řešily se i detaily ohledně nastavení komunikace a řízení na úrovni Slavia a FAČR. K souladu nedošlo. „Nepodařilo se nám najít shodu mezi zájmy SK Slavia Praha a FAČR,“ vyjádřil se v neděli Jaroslav Tvrdík.

S trochou ironie, Trpišovskému se vlastně splnilo přání. „Upřímně říkám, že budu rád, když se mě to týkat nebude. Představa, že naskočím z ligového kolotoče do jiného…“ pověděl po Jablonci.

Nadřízení to vyřešili za něj.

Koubek by nechtěl jen na baráž

Hlavní otázka tedy zůstává bez odpovědi. Kdo povede Česko v baráži?

Podle čerstvých informací i po odškrtnutí Trpišovského jede asociace po dvou linkách tak, jak rozhodla na výkonném výboru zkraje prosince. Zkouší českou i zahraniční cestu jen s tím rozdílem, že doma se musí poohlédnout jinde.

Do hry se logicky vrací Miroslav Koubek, po odchodu z Plzně na volné noze. Asociace hovoří také s chorvatským trenérem Slavenem Biličem. Podle informací Sportu na zmiňovaném výkonném výboru padaly i další „zahraniční“ návrhy – Marek Papszun, trenér Rakówa, nebo Albert Riera, současný kouč slovinského Cejle.

V Koubkově případě ovšem může nastat potíž, která by u Trpišovského nebyla. Explzeňský kouč by jen stěží kývl na variantu Baráž a šáteček. Velmi pravděpodobně by v případě postupu na mistrovství světa chtěl u týmu – logicky – pokračovat. Údajně by se mu zamlouval kontrakt na dvouletý cyklus.

Pokud by to stejně cítil i svaz, potažmo výkonný výbor, jehož někteří členové se k zahraniční variantě staví silně rezervovaně, je Koubek k mání. Čtyřiasedmdesátiletý trenér je fyzicky fit a připravený převzít náročnou misi. Ihned by se pustil do práce, nezanedbal by jediný detail v přípravě na soupeře. A asociace to moc dobře ví.

Někdy mezi říjnovým a listopadovým srazem, tedy po odvolání Ivana Haška, u Koubka doma v Kladně zaklepal Pavel Nedvěd. Zdroje Sportu hovoří o tom, že se o možnosti vést národní tým bavili do detailů. V zásadních věcech panovala naprostá shoda. Jenže už v té době se vymýšlel plán, jak přemluvit Jindřicha Trpišovského, potažmo Slavii. Nyní se trenérský bard dostává znovu do hry. A možná vážněji, než kdy dřív.

Bez ohledu na zásadní komplikaci chce asociace nového trenéra představit do Vánoc.

