Trpišovský už se chystal k repre. Proč akce skončila? Tykač o FAČR: Přijde mi to úplně ulítlý
I když se to třeba nezdá, Jindřich Trpišovský se na svou novou roli trenéra národního týmu už v hlavě pomalu připravoval a dokonce snad i těšil. Nakonec zbytečně. Rozhodl o tom hráč, který držel v celém příběhu nejvyšší kartu, jen ji vynesl zbytečně pozdě. Pavel Tykač. Pojďme po stopách příběhu, v němž své party odehráli taky pánové Trunda, Nedvěd a Tvrdík a jehož neúspěšný konec patrně otevřel dveře Miroslavu Koubkovi.
Trpišovský původně dvojroli ve Slavii a u reprezentace odmítal jako nekoncepční. Opakovaně tak mluvil na tiskových konferencích po ligových zápasech. Po nepřesvědčivém listopadovém reprezentačním srazu ho však začali předseda David Trunda a manažer Pavel Nedvěd přesvědčovat, aby svůj postoj změnil.
Jen na baráž.
A dařilo se jim, protože do svých plánů zahrnuli přání kabiny, které bylo jednoznačné. Hráči „Trpiše“ chtěli, a to nejenom slávisté současní či bývalí, ale také opory jako Ladislav Krejčí či Pavel Šulc.
Pátého prosince po utkání proti Teplicím trenér poprvé naznačil, že je nahlodaný. „Prioritu mám jasně danou, ale samozřejmě se nějaké věci mohou stát. Jedna věc může moje uvažování změnit. Uvidíme, jestli se to stane,“ prohlásil sice tajemně, ale odšifrování zprávy nebylo těžké. Trpišovský věděl, že se na něj po konci podzimu chystají reprezentační slávisté s nátlakovou akcí nebo s prosíkem, jak je libo. A že takovému přemlouvání jen těžko odolá.
Svou roli, která se za čas proměnila, sehrál šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Původně myšlence, že Slavia pomůže národnímu týmu, nestál v cestě. Je to muž, jenž má rád veřejnou chválu, a představa, že to bude zrovna jeho klub, který vlastně dostane český fotbal na mistrovství světa, mu určitě dělala dobře. Tím spíš, že by si ji užil i z pozice člena výkonného výboru.
Sice měl podporovat spíš finančně dostupnou zahraniční cestu, ale když Trunda s Nedvědem táhli k cíli káru s jedním pasažérem, Jindřichem Trpišovským, nebránil jí a vlastně s ní už i počítal.
Tvrdík a Šádek? Ze spojenců jsou rivalové
Jenže paradoxně v době, kdy slávistický trenér veřejně začínal připouštět, že by repre vzal a možná si už v hlavě skládal základní sestavu, jeho klub včetně Jaroslava Tvrdíka začínal obracet.
Důvodů bylo víc.
Začněme změnou poměrů v českém fotbale způsobenou nástupem nového plzeňského majitele Michala Strnada. Adolf Šádek, výkonný šéf Viktorie, začal napříč fotbalem ostře šlapat do posil mimo hřiště. Začalo to trenérem Martinem Hyským, ale zdaleka nekončilo. Nabídku ze západu dostalo mnoho lidí ze Slavie (například nový sportovně-technický ředitel Jakub Mareš) i z asociace. To se v Edenu nelíbilo. Mimochodem, ze zásadních předvolebních spojenců Tvrdík–Šádek jsou teď zásadní političtí rivalové.
Dalším důvodem k obratu mělo být dění na výkonném výboru v Kroměříži konaném 2. prosince, tedy tři dny před Teplicemi. Výbor se sice shodl na Trpišovském jako nejlepším kandidátovi, ale zároveň se mnoha jeho členům nelíbilo, že by i realizační tým měl být slávistický a dějištěm (obou) barážových utkání Eden. Tento odpor prý Tvrdík nechápal.
Proto taky opakovaně na tomto zasedání vyzýval k angažování Slavena Biliče a následně – to nebyla náhoda – prostřednictvím svého komunikačního ředitele Jakuba Splavce poslal na veřejnost zprávu, že Slavia je připravena podílet se na nákladech spojených se zahraničním trenérem.
Pokud po tomto jednání pánové Trunda a Nedvěd nezpozorněli, že Trpišovský nemusí klapnout, chybovali. A zdá se, že chybu udělali, protože současné rychlé přesměrování k Miroslavu Koubkovi (jakkoli také ještě může nedopadnout) ukazuje, že se upnuli na jedno jméno a jiné příliš neřešili.
V těchto kulisách si na Slavii sedli včetně majitele Pavla Tykače a rozhodli se, že zřejmé i možné ztráty významně převyšují případné výhody. Na stranách výhod jim vyšlo cosi jako dobrý pocit, na stranách škod potenciálně ztracený titul, ztráta reputace, v případě postupu pochopitelný tlak na trenéra, aby setrval i pro šampionát, což by zásadně ovlivnilo přípravu na novou sezonu.
Proto v sobotu padlo v Edenu konečné Ne.
Proč svaz nejde normální cestou? ptá se Tykač
Pavel Tykač ho potom komentoval v pořadu Kudy běží zajíc mimo jiné takto:
„Přijde mi to úplně ulítlý. V Evropě je asi čtyřicet padesát zemí, na světě dvě stě, všude si najmou nějakýho trenéra s kompetencí, a my tady přicházíme s tím, že s jedním odehrajeme kvalifikaci, druhýho přesvědčíme, aby odtrénoval baráž, pak si najmeme třetího. Já to vůbec nechápu, mně to přijde ulítlý, nedává mi to smysl. Mně to přijde celý nepřehledný, zmatený, chaotický,“ prohlásil a pokračoval s výpočtem možných rizik pro svůj klub.
„Pokročme o krok dál a vezměme si ty dvě varianty. Buď se nepostoupí a bude z toho viněný trenér, hráči, nebo se to přejde mlčky a stejně budeme stát před stejným rozhodnutím, že nároďák potřebuje trenéra,“ řekl. Představa, že by Trpišovský i se slávistickým realizačním týmem navrch odcestoval i na turnaj, už pro něj byla úplně nemyslitelná. „V Praze bude probíhat příprava na novou sezonu a tu přípravu povede kdo? Slavia zůstane úplně bez trenérů? Já tomu nerozumím. Proboha, proč nejde ten svaz normální cestou, najde si trenéra, podepíše s ním smlouvu. Jako to dělají všechny reprezentace v celé Evropě.“
A ještě dodal. „Trošku je ostuda, že nemají trenéra a že nevědí, z čeho ho zaplatí. Jestli se máme skládat na trenéra… Já přispěju, co mám asi tak dělat jinýho…“
Že se Tykač rozhodl nepustit svého trenéra k reprezentaci, je jednak pochopitelné, jednak legitimní. Ovšem argumenty, jimiž to podpořil, znal od samého začátku. Stopku měl ukázat hned, aby Trundu a Nedvěda probudil ze snění o Trpišovském o hodně dřív, než se nakonec stalo.