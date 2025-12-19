Koubek ve formě: Nejsme generálové z Pentagonu... Je to milé překvapení a čest
Padaly z něj vtipné hlášky, jasné vzkazy do kabiny a také omluvy směrem k fanouškům. Miroslav Koubek má za sebou první tiskovou konferenci v roli trenéra české fotbalové reprezentace, kterou má za úkol dostat přes baráž na mistrovství světa 2026.
Do sídla fotbalové asociace na Strahově dorazil už dopoledne, přesně ve 13.00 zasedl do tiskového sálu a odpovídal na dotazy novinářů. Přesto ji odstartoval proslovem: „Je to pro mě milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si tohoto momentu v mém životě a kariéře. Zároveň je pro mě obrovský závazek a výzva tohle dokázat, Jsem přesvědčený, že já i hráči uděláme všechno, abychom byli po baráži na mistrovství světa. Je to můj úkol a jsem s ním smířený. Říkám tomu panna, nebo orel. Jsem optimista a věřím, že to bude správná strana mince a že to s klukama dokážeme,“ zmínil Miroslav Koubek, jenž usedl na židli mezi generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a Davida Trundu, šéfa asociace.
S Pavlem Nedvědem jste se potkal poprvé v říjnu. Jak jste bral to dvouměsíční čekání?
„Já jsem na nic nečekal, sledoval jsem ten proces jako každý jiný. Měli jsme s Pavlem jednu schůzku, ale nebyla závazná. Jako manažer hledal různé alternativy, prostě jsme si popovídali a nebral jsem to tak, že na něco čekám. To mi věřte. Respektuju, že první volba byl Jindra (Trpišovský), je to naprosto logické, protože je to nejlepší český trenér. Když ta varianta padla, věděl jsem, že to směřuje ke mně.“
Vyzvídal jste od manažera, jaká je atmosféra v týmu? Bylo to pro vás důležité?
„Vždycky si nějakou sondáž a vlastní představu uděláte. S Pavlem jsme o tom mluvili, ale to mužstvo není v rozkladu. Jen potřebuje zapálit oheň. Není tam zásadní kázeňský, vztahový, toxický problém mezi hráči. Ty informace mám. Je potřeba ega, egíčka hodit za hlavu, zahodit je, chytnout se za ruce a začít fárat. Ale není to tak, že tady je spálená země a uděláme z toho mrakodrap. Je potřeba se přesvědčit o tom, že se na mundial jede sakra jednou za život, nebyli jsme tam dvacet let. Musíme pro to udělat všechno. Je tam určitě prostor pro motivační stránku, dostat ji výš. Chtěl bych o něco poprosit fotbalovou veřejnost.“
O co konkrétně?
„Kluci udělali chybu, uvědomili si ji a mají na ni právo. Jsou v bublině, nevnímají realitu a vztahy s médii nebo fanoušky. Ti mají právo vyjádřit nespokojenost, kluci to nezvládli. Chci říct: Pojďte nám odpustit, pomožte nám, pojďme zakopat válečné sekery a příkopy.“
Cíl? Fotbal, který má hlavu a patu
Co uděláte pro to, aby bublina v týmu splaskla?
„Je to o rétorice, osvětě těch kluků, aby si to uvědomili. Nejsou hloupí, ale určité souvislosti jim mnohdy unikají.“
Máte jasno, v čem má národní tým mezery? Na čem budete pracovat?
„Vezmu to zeširoka. V první řadě chci říct, že máme velmi dobré až vynikající hráče. O tom jsem přesvědčený. Je možné, že jako tým nedosahujeme úrovně největších asociací, jakými jsou Brazílie, Francie, Anglie, Španělsko, Německo nebo Argentina. To je nějakých deset procent. Buďme realisté. Ale dalších devadesát procent asociací není lepších než my. Jde o to, abychom z hráčů dostali maximum. To znamená, abychom dokázali hrát účelný fotbal, který má hlavu a patu z hlediska možností hráčů. Bude to pro nás úkol, abychom se s tím s předstihem seznámili a na prvních trénincích dopilovali. Máme hráče, které když dáme do šiku, zorganizujeme, tak to zvládneme. Irové patří mezi těch devadesát procent.“
Stačil jste si dát dohromady už předběžnou sestavu?
„Na papír jsem si ji nenapsal, ale jak jsem dostal to zadání, samozřejmě jsem v hlavě přemýšlel o užším balíku hráčů. Každý trenér má sedmnáct osmnáct hráčů, o kterých přemýšlí.“
Budete za nimi cestovat?
„Určitě víme, kde se nachází gró národního mužstva. Je to na zimních kempech špičkových týmů v Česku, které v lednu objedeme. To budou první cesty. Od zítřka začnu pracovat na sledování Irů, později Dánů a Severní Makedonie. Ta práce mi přichází už teď, já už nebudu čekat. Začnu studovat hned od zítřka, to vám slibuju. Dám si to pod stromeček.“
Už jste přemýšlel o tom, jak a koho vybrat za kapitána týmu?
„To je dobrá otázka, ale předčasná. Jsem ve funkci deset patnáct minut, s nikým z hráčů jsem nemluvil. Možná oni mluví o mně, ale já s nimi ne. Ten kontakt teprve přijde na pořad dne. Víme, že Tomáš Souček nemůže být kapitán, takže je to určitě téma k řešení.“
Proč jste si vybral za prvního asistenta Jana Suchopárka? Jde o to, že je také spojený s Kladnem?
„On v té hospodě v Kladně nebyl. K tomu chci říct, že mi ještě dneska doznívá chřipka. Když mi kluci psali, že chtějí něco probrat, měl jsem horečku osmatřicet stupňů. Řekli mi, ať nejezdím do Prahy, že přijedou za mnou. Byla to jediná volba, kam jít. To jen na vysvětlenou. Zároveň si myslím, že nejsme generálové Pentagonu, abychom se scházeli v bunkrech. Prostě jsme šli tam, kde bylo prázdno a abych tam dolezl. A jaká byla otázka?“
Proč padla volba na Suchopárka?
„Honza Rezek a Jarda Plašil jsou externí spolupracovníci. Potřeboval jsem asistenta na plný úvazek a Honza byl jasná volba. Je seznámený s prostředím na asociaci, je nesmírně zkušený trenér a máme spolu dlouholetou vazbu. Trénoval jsem ho jako dorostence, sledoval jsem jeho hráčský i trenérský vývoj. Je to erudovaný odborník, jiného jsem neviděl.“