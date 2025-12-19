Koubek novým koučem reprezentace: smlouva na dva a půl roku. Potvrdil asistenty
Více než dvouměsíční doba nejistoty je u konce. Fotbalová asociace České republiky na páteční tiskové konferenci představila nového trenéra reprezentace, kterým se stává Miroslav Koubek (74). Bývalý kouč Plzně se po jednomyslném rozhodnutí výkonného výboru dohodl se svazem na dva a půl roku. Do baráže o mistrovství světa povede Čechy s novým asistentem Janem Suchopárkem. U realizačního týmu zůstavají i Jaroslav Plašil a Jan Rezek.
Reprezentace byla bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo měl na starosti při listopadovém srazu.
Koubek již u národního celku působil jako asistent Karla Jarolíma v letech 2016 až 2018. Reprezentaci poprvé povede na konci března v play off o mistrovství světa. Český tým v semifinále baráže přivítá v Praze Irsko, v případě postupu by ve finále opět doma hostil Dánsko, nebo Severní Makedonii. Národní celek bude usilovat o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace a první od roku 2006.
„Velmi si vážím příležitosti vést národní tým. Považuji to za velkou poctu i vrchol své trenérské kariéry a zároveň si plně uvědomuji odpovědnost, která s touto funkcí souvisí. Čekají nás náročné výzvy, na které se však těším. Mohu slíbit, že všichni uděláme maximum pro úspěch už v březnové baráži,“ uvedl Koubek.
Zkušený kouč naposledy vedl Plzeň, kde po dohodě s klubem v září po sérii špatných výsledků skončil. V minulých dvou sezonách byl nejúspěšnějším českým trenérem v evropských pohárech, s Viktorií nejprve došel do čtvrtfinále Konferenční ligy a na jaře do osmifinále Evropské ligy. Koubek trénoval řadu tuzemských klubů, v roce 2015 získal s Plzní svůj dosud jediný ligový titul.
FAČR chtěla dočasně na březnovou baráž získat Jindřicha Trpišovského ze Slavie. Pražský klub však odmítl, aby úspěšný trenér vedl na jaře vedle červenobílých i národní celek.
Už po Haškově odvolání asociace avizovala, že by do budoucna ráda k reprezentaci přivedla zahraničního kouče. Spekulovalo se o zájmu o německou legendu Jürgena Klinsmanna či Turka Fatiha Terima. Později se hovořilo o Slavenu Biličovi, chorvatský kouč ale před pár dny v tamním tisku uvedl, že český tým trénovat nechce.
„Miroslav Koubek byla pro mě první volba,“ prozradil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Má zkušenosti. Je to trenér, který je připravený reagovat na utkání. V neposlední řadě musím zmínit, že v rámci evropské scény byl mimořádně úspěšný,“ přidal bývalý vynikající fotbalista.
Další novinky v reprezentaci
- Dějiště barážových zápasů. Český tým v semifinále baráže přivítá Irsko v Edenu, v případě postupu by nastoupil ve finále opět doma na jiném pražském stadionu na Letné, kde by hostil Dánsko, či Severní Makedonii.
- U mužstva končí Tomáš Hübschman, který se v létě po Nedvědově jmenování přesunul do pozice manažera reprezentačního „áčka“.