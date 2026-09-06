Česká repre má nové dresy: domácí červená klasika, venkovní stylová pocta historii
Česká fotbalová reprezentace se na sezonu 2026/27 definitivně oblékla do nového. Po očekávané změně dodavatele nyní národní tým odhalil dresy z dílny značky Adidas. Zatímco domácí varianta sází na tradiční červenou kombinaci, u té venkovní designéři sáhli po stylovém retru.
Od základu nové a plné symboliky. Takové jsou dresy, ve kterých Češi na konci září a začátkem října poprvé vyběhnou do zápasů Ligy národů.
Domácí sadě tradičně dominuje červená barva. Pochopitelně nechybí národní znak, charakteristické tři bílé pruhy na ramenou ani výraznější modré detaily. Výrobce zvolil moderní úzký střih s technologií Climacool, která se postará o to, aby hráči zůstali v suchu a maximálním komfortu i v tom nejvyšším tempu.
Zajímavou obměnou prošla venkovní sada, která má být poctou bohatému dědictví českého fotbalu. Vychází z archivní edice „Bring Back“ a bílý dres s tmavě modrými a červenými detaily na hrudi dokonce zdobí legendární retro logo adidas Originals. Výsledkem je minimalistický, elegantní kousek, se kterým hráči i fanoušci udělají parádu na hřišti i v ulicích města.
V kampani fotbalisté i Calin
Nové sady odprezentovalo kampaňové video, ve kterém se představily hvězdy jako Ladislav Krejčí, David Jurásek či brankářka Barbora Votíková. Sportovní tváře navíc doplnil i populární hudebník Calin.
Kdy uvidíme novou kolekci v akci? Ostrá premiéra domácí sady proběhne 26. září, kdy se Češi v pražském Edenu představí proti Chorvatsku. Ve venkovní bílé pak národní tým nastoupí 3. října na půdě Španělska. Pokud si fanoušci brousí zuby na nový přírůstek do šatníku, dočkat by se měli už 7. září, kdy jdou obě sady oficiálně do prodeje.