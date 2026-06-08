Média ukončila Kuckovi kariéru, ten se ohrazuje: Nevěřte tomu, co se dočtete
„Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru,“ objevilo se v pondělí večer v několika českých i slovenských médiích. O pověšení kopaček na hřebík bývalého hráče Sparty či AC Milán informovaly i tiskové agentury. Devětatřicetiletý záložník ale „fotbalový pohřeb“ na Instagramu ihned popřel. „Nevím, odkud mají tato média informace, ale mají je špatné. Já jsem nikdy neřekl, že končím s fotbalovou kariérou,“ napsal na sociální síť.
Kariéra slovenského fotbalisty se jistě ke konci chýlí. Přestože ještě rok a půl zpátky kopal se Slovanem Bratislava Ligu mistrů, v uplynulé sezoně už nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. V tomto klubu už pokračovat nebude.
Přesto se ale úplně končit nechystá. „Prosím, nevěřte všemu, co se dočtete. Všiml jsem si jen těchto čtyř médií, možná jich je i víc. Nevím, odkud mají tato média informace, ale mají je špatné,“ pustil se do webů, které s informací přišly, či je přebraly z agentur.
Na sportovních serverech se objevila totiž Kuckova citace, kterou účastník mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010 popírá. „Osobně jsem si to velmi užil, i když jsem si to představoval trochu jinak, protože těch zápasů mohlo být víc. Potvrdilo se mi, že už za tím musím udělat jednu velkou tečku a říct jedno velké děkuji," měl údajně prohlásit.
Sportovní konec si chce každý fotbalista určit sám, a tak Kucka apeluje na média. „Prosím vás, když něco zveřejňujete, ověřte si nejprve fakta. Děkuji a brzy se uvidíme na zelených trávnících.“
Média ukončila Kuckovi kariéru, ten se ohrazuje: Nevěřte tomu, co se dočtete • Instagram / kuco33