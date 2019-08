Jako Messi nebo Maradona. Mladý Kolumbijec předvedl úchvatné sólo | iSport.cz

Průnik Andersona Díaze do pokutového území • Repro Sports Win

O kolumbijských soutěžích fotbalistů do 21 let se příliš často neinformuje, ale tenhle gól obletěl celý svět. Hráč týmu Santander del Norte Anderson Díaz rozebral soupeřovu defenzivu do posledního šroubku. Výsledkem jeho sóla byl nejen gól a sláva na sociálních sítích, ale také přirovnání k největším hvězdám fotbalové historie.