Dánové obdivují Gabrielovu zvláštní oslavu. Čech řekl, proč běžel přes 100 metrů

Šlo o velmi hezkou a zároveň důležitou trefu. Gabriel se protlačil po pravé straně hřiště do vápna hostů a skóroval tvrdou ránou pod břevno. Tím poslal Midtjylland, úřadujícího dánského vicemistra, do vedení 2:1. Zařídil obrat zápasu.

A co nastalo potom, vzbudilo po celém Dánsku velké ohlasy. Gabriel se po zásahu dostal až za brankovou čáru k reklamním panelům, od kterých se odrazil a euforicky sprintoval na druhou stranu. Cestou míjel spoluhráče, odstrčil od sebe i gólmana Jonase Lössla.

Hřiště v MCH Areně je dlouhé údajně zhruba 105 metrů, což Gabrielovi zabralo přeběhnout sedmnáct sekund! „Bylo to docela náročné,“ culil se po utkání.

Když doběhnul mimo hrací plochu, zvednul ruce, padnul na kolena a poté se sesunul na břicho. „Můj sen byl oslavit gól s našimi fanoušky,“ líčil Gabriel pro klubovou televizi. „Zatím jsem skóroval vždycky na druhé straně hřiště, kde můžu slavit akorát tak s rodinami nebo příznivci hostů. A to je škoda. Tam je to lepší,“ usmál se a ukázal prstem na sektor, v němž stáli diváci v dresech FC Midtjylland.

Gabriel, který má za sebou jediný reprezentační start, skotačil pod kotlem ještě dlouho po utkání. Užíval si to. „Je skvělé cítit podporu fanoušků. Když jim dáme energii, oni nám ji vrátí,“ poznamenal před zraky novinářů.

V pondělí tak přerušil dost možná nejtěžší období angažmá v Dánsku. Český obránce naskočil do základní sestavy v soutěžním utkání poprvé od konce letošního ledna. Tehdy odehrál 84 minut v zápase Evropské ligy proti Fenerbahce (2:2). „Nedávné období nebylo v mé kariéře zrovna nejjednodušší,“ přiznal Gabriel. „Nicméně jsem tvrdě pracoval a cítím, že jsem si tenhle okamžik zasloužil,“ pokračoval.

Mezitím startoval ve čtyřech utkáních, v nichž posbíral dohromady 62 minut a proti Sönderjyske se uvedl gólem a asistencí. Ze hřiště putoval v 72. minutě za stavu 4:1. „Je to asi šest měsíců od toho, co jsem hrál v základní jedenáctce, takže jsem samozřejmě unavený,“ líčil po zápase. „Nebyl jsem perfektní, vím to. Musím se ještě zlepšovat, ale jsem rád, že jsem pomohl týmu k vítězství. A to je nejdůležitější,“ dodal Gabriel.

Půjde nahoru?