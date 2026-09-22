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Bál jsem se konce kariéry. Bývalou hvězdu Premier League v Thajsku přejel válec

Bývalého hráče Premier League Townsenda potkala v Thajsku bizarní nehoda na hřišti
Bývalého hráče Premier League Townsenda potkala v Thajsku bizarní nehoda na hřištiZdroj: koláž iSport
Andros Townsend, nová hvězda Tottenhamu a anglické reprezentace.
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Andros Townsend byl obětí bizarní nehody na hřišti
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ČTK, iSport.cz
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  • Bývalý anglický reprezentant Andros Townsend vyvázl bez těžkého zranění z incidentu, kdy ho při rozcvičce v Thajsku přejel válec na úpravu trávníku.

  • Hráči se podařilo ulevit tlaku zvednutím ruky a za pomoci spoluhráčů, kteří těžký stroj nadzvedli, se dokázal zpod válce vysoukat ven.

  • Unikl obávanému obnovení zranění operovaného kolena i kotníku a po ošetření ještě v témže utkání zasáhl do hry jako střídající hráč.

Za děsivý zážitek označil bývalý anglický fotbalový reprezentant Andros Townsend incident, kdy ho při rozcvičce před sobotním zápasem thajské ligy přejel válec sloužící k úpravě hřiště. V pořadu Piers Morgan's Football Uncensored uvedl, že měl štěstí, když vyvázl jen s několika odřeninami a modřinami.

„Pokaždé, když to vidím, se otřesu a nemůžu tomu uvěřit,“ řekl Townsend.

„Je hrozné se na to znovu dívat a uvědomovat si, co se mohlo stát. Měl jsem štěstí, že se mi podařilo ve správnou chvíli upadnout, takže mi při přejetí válcem nic neprasklo,“ uvedl třináctinásobný anglický reprezentant, který v minulosti hrál za Tottenham, Luton a Crystal Palace.

V Thajsku působí Townsend od loňska a nyní nastupuje za tým PT Pračuap. Do sobotního utkání v Pattani zasáhl jako střídající hráč a jeho tým zvítězil 3:0.

„Spoluhráči byli překvapení, že jsem v rozcvičce pokračoval. Říkali mi, ať jdu za doktorem,“ řekl Townsend.

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Bývalou hvězdu Premier League přejel v Thajsku válec • iSport

„Když to na mně leželo celou vahou, trochu mě to drtilo. Podařilo se mi zvednout levou ruku a částečně tak ulevit tlaku; pak přiběhli spoluhráči, nadzvedli to a já se dokázal vysoukat ven. Ale ve chvíli, kdy mi to drtilo levou nohu, to bylo docela děsivé.“

Obával se zranění kotníku a levého kolena, s kterými byl v minulosti na operaci. „Myslel jsem, že to nevydrží a prasknou. Říkal jsem si, že mám po kariéře. Měl jsem velké štěstí, že jsem odkulhal a během pár minut byl zase ok,“ prohlásil.

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