Španělská tragédie a Zlatý míč. Říká si Schick o přestup a koho Denia vytáhne do repre?
Španělská tragédie a Zlatý míč. Říká si Schick o přestup? Koho Denia vytáhne do repre? • Zdroj: iSport.tv
Harry Kane získal Zlatý míč. Zasloužil si anglický kanonýr prestižní ocenění? A jaká další překvapení nabídly hlasovací lístky? Speciál Ligy naruby se věnuje také fantastické formě Patrika Schicka či výkonům Ryana Naderiho. Kdo si svými výkony říká o místo v české reprezentaci? A jaká překvapení může přichystat trenér Santi Denia při další nominaci?
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