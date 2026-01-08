Jak šel čas s Davidem Juráskem: z Dolního Němčí přes Eden až na evropskou scénu
Ještě nedávno ho obdivovala celá liga, nyní znovu míří do sešívaného dresu. David Jurásek zažil bleskový vzestup ve Slavii, milionový přestup do Portugalska i tvrdý střet s realitou evropského fotbalu. Podívejte se, jak vypadala jeho cesta.
Poprvé v lize
Rodák z Dolního Němčí v červenci 2021 přestupuje z druholigového Prostějova do Mladé Boleslavi. Za pakatel. Zhruba 1,5 milionu korun. Podepisuje čtyřletý kontrakt. Na stadionu se vysmátý fotí s agentem Martinem Krobem a majitelem klubu Josefem Dufkem. „Chtěl bych se dostat do sestavy a pravidelně hrát první ligu v Mladé Boleslavi,“ odhodlaně vypráví dvacetiletý talent. Smělý plán vychází dokonale. V lize poprvé naskakuje jako střídající hráč v pátém kole, od té doby z hřiště skoro neslézá. Coby nově ustanovený krajní bek, nápad Karla Jarolíma, zapisuje jeden gól proti Bohemians a dvě asistence. Ve Vršovicích vzbudí silnou pozornost.
Přestup do Slavie
V zimě se poprvé dostává do velkého přestupového kolotoče. V prosinci Slavia rozjíždí první kolo jednání. Žádá nejen Juráska, ale i útočníka Filu. Mladá Boleslav se staví na zadní. První kolo debat rychle ukončuje. Věci se mění po oslavách příchodu nového roku 2022. Dochází k rozhodnutí hráče pustit, na komunikační trase se Slavií je zase živo. Transfer se táhne, licituje se o penězích. Zlom přichází na začátku února. Dochází k vyladění podmínek. Celková suma za oba talenty přesahuje 50 milionů korun ve čtyřech splátkách během dvou let. „Je to korektní částka,“ říká David Trunda, generální ředitel Mladé Boleslavi. A Jurásek? „Jsem nadšený. V první řadě bych chtěl přesvědčit všechny, že sem patřím, že to není omyl. Taky bych chtěl dosáhnout zisku titulu,“ říká.
Chybí na soupisce pro Evropu
První půlrok ve Slavii zvládá solidně, jedenáct startů, gól a asistence, ovšem bez titulu. V létě však má trable. Překvapivě není zapsán na soupisku pro třetí předkolo Konferenční ligy proti Panathinaikosu. „Kdo by řekl, že mu to nevadí, lhal by. Každému by to vadilo…“ přiznává později. Složitě hledá důvěru u trenéra Jindřicha Trpišovského. Ke všemu Slavia zvládá dvojutkání s řeckým kolosem a postupuje do play off proti Rakówu. V tu chvíli nikdo nehádá, že Juráska čeká zlomový kariérní rok. Věci se však brzo začnou měnit k dobrému.
Sezona snů
S Rakówem už na soupisce figuruje a v druhém venkovním zápase pomůže osmdesáti minutami k postupu. Ještě o pár dní dřív dvěma góly bourá v lize Zlín a sveřepě si buduje místo v sestavě. Levou stranu si postupem času pronajímá jen pro sebe. Česko je paf z jeho brilantních centrů do šestnáctky. Volí různé způsoby, nicméně signifikantním se stává „rohlík do kapsy“. Vymakanou levačkou práská do balonu tak precizně, že ušima stříhají i velké zahraniční kluby. Ligový ročník končí s jednatřiceti odehranými zápasy, dvěma góly a sedmi asistencemi. Na evropské scéně přidává další tři áčka a stává se z něj letní přestupový hit.
První zápas v reprezentaci
Dramatický výkonnostní skok poutá pozornost státního trenéra Jaroslava Šilhavého. V březnovém okně 2023 Juráska prvně povolává do reprezentačního týmu. „Je to splněný sen,“ šťastně vydechne. V Edenu si odbývá premiéru, coby člen základní sestavy ve třetí minutě centruje do vápna a při gólu Tomáše Čvančary zapisuje první asistenci. Precizním výkonem se podílí na vítězství 3:1 nad Polskem na úvod kvalifikace o EURO v Německu.
Za 334 milionů do Benfiky
Během jarní části prosakují na veřejnost první zprávy o zájmu Benfiky. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík v reakci na zájem z Portugalska vytáhne cenovku s patnácti miliony eur. Jeden z největších obchodů Slavie je na spadnutí. Ale vše se táhne, licituje se o ceně. Zkraje července, kdy jsou ve finiši přípravy na nový ligový ročník, dojde k dohodě. Zdroje českých i portugalských medií se shodují na sumě čtrnáct milionů eur. „Vyjednávání se sportovním ředitelem Benfiky Ruiem Pedrem Brazem bylo nejtěžší za dobu, co jsem u fotbalu,“ přizná Tvrdík. Hráč podepisuje kontrakt do roku 2028 s výstupní klauzulí 80 milionů eur! „Sledoval jsem cestu Benfiky Ligou mistrů a věřím, že na to můžeme navázat,“ nadšeně hlásí obránce.
Pozvolný pád
V Benfice je sice na úvod sezony v sestavě, jenže se zraní a na měsíc vypadává ze zápasového rytmu. Po návratu už příliš prostoru nedostává, vysedává na lavici náhradníků. Jen proti Estorilu je na trávníku od první minuty, třikrát se objeví v základní skupině Ligy mistrů. Na konci podzimu nehraje ani v domácím poháru a intenzivně se začíná vyjednávat o hostování v jiném klubu. Absolutní prioritou je přesun do TOP 5 soutěží v Evropě. Nabídek má povícero, nakonec se v lednu 2024 přesouvá do Hoffenheimu za krajanem Pavlem Kadeřábkem.
EURO bez postupu
Ne že by za to mohl jen on, ale s reprezentací prožívá neúspěch na šampionátu starého kontinentu v Německu. V prvním zápase proti Portugalsku nehraje, pak nastupuje v klíčových duelech základní skupiny s Gruzií (1:1) a Tureckem (1:2). Jenže Česko si postup nevybojuje a mužstvo trenéra Ivana Haška je po návratu zavaleno nesmlouvavou kritikou. Nevyhne se jí nikdo, ani Jurásek.
Rok a půl v Hoffenheimu
Pozici v zavedeném německém klubu si buduje trpělivě. V prvním půlroce trpí. K očekávané vysoké minutáži se ani nepřibližuje. Jen občas je součástí základní sestavy, spíš má status náhradníka. Ročník končí trpce, jen s jednou asistencí. Na produktivitu, která ho zdobila ve Slavii, pouze vzpomíná. Přesto zůstává, hostování se prodlužuje o rok. Na startu nové sezony dostává ránu, zlomí si předloktí a nuceně pauzíruje až do října. Po návratu sedá na centrifugu. Chvíli hraje, pak zase trčí na lavici. Ke konci sezony na fotbal jen kouká… A znovu se řeší, co dál.
Nespokojenost v Besiktasi
V Řecku i Česku se spekuluje o dohodě s PAOK Soluň. Příběh má však jiné pokračování. Do hry se na poslední chvíli vkládá turecká značka Besiktas. Domluva zní takto: roční hostování z Benfiky s opcí na trvalý přestup. „Všechno bylo hrozně rychlé,“ popisuje hráčův agent Martin Krob pro deník Sport. „Částka je sice vysoká, ale když David bude dobře fungovat a hrát, dohoda o přestupu není nereálná.“ Na začátku angažmá v Besiktasi je v základní sestavě, postupně z ní mizí a na začátku října vypadává úplně. Nespokojenost je maximální a v Edenu začíná klíčit nápad vrátit ztraceného syna do prostředí, které ho před lety vystřelilo do nebes.