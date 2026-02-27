Blažej prý půjde do komise rozhodčích, říká se. Není to pravda, vyvrací
Jakákoli možná změna v komisi rozhodčích zvyšuje tep českého fotbalu k rizikovým hodnotám. Nyní se zákulisím čerstvě nesou hlasy, že by se jejím novým členem měl stát Petr Blažej. Bývalý rozhodčí a vlivný krajský funkcionář. Je možné, že půjde o slepou cestu, ovšem nové spojení tohoto muže se Strahovem se přece jen nejspíš rýsuje.
Blažeje zná fotbal jako někdejšího asistenta rozhodčích, který se – jak už to v této profesi a v minulých českých časech bývalo – proslavil spíše negativně. Kromě toho, že patřil mezi stálice Berbrova systému, ho známe jako muže, který v březnu 2012 při pohárovém utkání Olomouce s Baníkem působil na čáře nejistě. Poté přiznal, že vypil dva panáky.
To je však minulost. Blažej už patnáct let šéfuje fotbalovému okresu v Kladně (loni na chvíli uvažoval, že by souběžně vykonával stejnou funkci i v Berouně), v rámci Středočeského KFS je prvním místopředsedou a – v tomto kontextu především – předsedou krajské komise rozhodčích.
V ní se kromě jiného věnuje vzdělávání sudích, čerstvě je autorem příručky na toto téma.
Že by však měl vstoupit do komise rozhodčích Libora Kovaříka, odmítá. „O tom jsem neslyšel,“ říká. Potvrzuje ovšem, že na stole je možnost, že by se zapojil do Úseku rozhodčích v rámci FAČR, jehož hlavním cílem je právě výchova a vzdělávání sudích.
„Bavíme se o tom. To je moje odbornost. Navíc Středočeský kraj vychoval nejvíc rozhodčích pro profesionální fotbal, jsou za námi výsledky,“ vysvětluje.
Souběžně s možným zapojením do strahovského úseku sudích se Blažejovo jméno objevuje také v souvislosti s rodící se spoluprací SKFS s pražskou Slavií. Ta se projeví například už tuto sobotu, kdy Středočeši vypravují autobusy na derby béček pražských „S“, ovšem do budoucna by měla být kooperace ještě bohatší.
„Pro nás to dává smysl,“ potvrzuje Blažej. „Je to možná paradox, protože jsem od malička sparťan, ale Slavia prostě má v téhle věci větší tah na branku. Ale nebráníme se ani spolupráci se Spartou,“ říká Blažej.
Co si kraj od spolupráce s Edenem slibuje? „Oni jsou třeba mnohem dál v marketingu, ve výchově trenérů, práci s mládeží, mají lepší zázemí. Pro nás je to určitě oživení,“ říká muž, který přitom ještě loni na valné hromadě patřil do politického křídla Sparty a volil Rudolfa Blažka.