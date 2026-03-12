Nejvýdělečnější kluby? Rekord Realu i anglická převaha. Vládnou komerční příjmy
Kdo vydělává ve fotbale nejvíc? Odpověď přináší studie Deloitte Football Money League, která porovnává příjmy klubů ze zápasových dnů, televizních práv a komerčních aktivit. Výdělky největších světových značek dál rostou. Vládnou giganti ze Španělska, nejpočetnější zastoupení v top 20 má Anglie. A výrazný skok udělal i ženský fotbal.
Rekordní Real
Real Madrid zůstává finančním králem světového fotbalu a v sezoně 2024/25 vygeneroval rekordní příjmy ve výši 1,16 miliardy eur. Výrazně mu pomohla modernizace stadionu Santiago Bernabéu, která otevřela nové komerční možnosti i mimo samotné zápasy.
Síla madridské značky je patrná i z detailu: samotné komerční příjmy Realu (594 milionů eur) by podle studie Deloitte stačily na umístění v první desítce žebříčku Football Money League.
Anglická převaha
Premier League dál potvrzuje svou ekonomickou dominanci. V první dvacítce žebříčku Deloitte Football Money League je hned devět anglických klubů, což je s přehledem nepočetnější zastoupení ze všech zemí.
Tradiční giganti ostrovní velké šestky se seřadili na páté až desáté místo. Do druhé desítky pak vklouzly i značky, které ještě nedávno patřily spíše do druhého sledu, jako Aston Villa, Newcastle či West Ham. Silné televizní kontrakty i globální popularita soutěže drží anglické týmy dlouhodobě na špici.
Komerční příjmy vládnou
Největší část příjmů dnes klubům nepřináší televizní práva ani vstupenky, ale komerční aktivity. Ty v sezoně 2024/25 poprvé překročily hranici 5,3 miliardy eur a už třetí rok po sobě tvoří největší podíl na příjmech elitních klubů.
Velké kluby stále více využívají potenciál svých značek i stadionů mimo zápasové dny. Moderní arény se mění v multifunkční centra s restauracemi, obchody, eventovými prostory nebo hotelovými kapacitami, které generují stabilní příjmy po celý rok.
U klubů z první desítky žebříčku tak komerční příjmy dělají hned 48 % celkových příjmů.
Proměny na špičce
V nejvyšších patrech žebříčku došlo i k několika zajímavým posunům. Barcelona se navzdory sezoně odehrané mimo Camp Nou vrátila na druhé místo s příjmy téměř 975 milionů eur.
Poprvé v historii se zároveň stal Liverpool nejvýdělečnějším anglickým klubem, když se s tržbami 836 milionů eur dostal před Manchester City i Manchester United. Naopak City se kvůli slabšímu sportovnímu roku a brzkému vyřazení z Ligy mistrů propadlo až na šesté místo.
Ženský fotbal na vzestupu
Výrazný růst zaznamenává také ženský fotbal. Patnáct nejvýdělečnějších klubů světa v této kategorii dosáhlo dohromady příjmů 158 milionů eur, což znamená meziroční nárůst o 35 procent.
Poprvé v historii žebříčku se na první místo dostal Arsenal Women s příjmy 25,6 milionu eur. Růst táhne vyšší návštěvnost, větší zájem partnerů i postupná profesionalizace soutěží, která z ženského fotbalu dělá stále významnější část celého fotbalového byznysu.
Nejvýdělečnější fotbalové kluby světa v sezoně 2024/25
|Pořadí
|Klub
|Příjmy (mil. €)
|1.
|Real Madrid
|1161
|2.
|FC Barcelona
|974,8
|3.
|FC Bayern Munich
|860,6
|4.
|Paris Saint‑Germain
|837
|5.
|Liverpool FC
|836,1
|6.
|Manchester City
|829,3
|7.
|Arsenal FC
|821,7
|8.
|Manchester United
|793,1
|9.
|Tottenham Hotspur
|672,6
|10.
|Chelsea FC
|584,1
|11.
|Inter Milan
|537,5
|12.
|Borussia Dortmund
|531,3
|13.
|Atlético Madrid
|454,5
|14.
|Aston Villa
|450,2
|15.
|AC Milan
|410,4
|16.
|Juventus FC
|401,7
|17.
|Newcastle United
|398,4
|18.
|VfB Stuttgart
|296,3
|19.
|SL Benfica
|283,4
|20.
|West Ham United
|276