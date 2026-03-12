Předplatné

Nejvýdělečnější kluby? Rekord Realu i anglická převaha. Vládnou komerční příjmy

Real Madrid zůstává finančním králem světového fotbalu
Real Madrid zůstává finančním králem světového fotbaluZdroj: ČTK / AP / Miguel Oses
pfa
Fotbal
Vstoupit do diskuse (2)

Kdo vydělává ve fotbale nejvíc? Odpověď přináší studie Deloitte Football Money League, která porovnává příjmy klubů ze zápasových dnů, televizních práv a komerčních aktivit. Výdělky největších světových značek dál rostou. Vládnou giganti ze Španělska, nejpočetnější zastoupení v top 20 má Anglie. A výrazný skok udělal i ženský fotbal.

Rekordní Real

Real Madrid zůstává finančním králem světového fotbalu a v sezoně 2024/25 vygeneroval rekordní příjmy ve výši 1,16 miliardy eur. Výrazně mu pomohla modernizace stadionu Santiago Bernabéu, která otevřela nové komerční možnosti i mimo samotné zápasy.

Síla madridské značky je patrná i z detailu: samotné komerční příjmy Realu (594 milionů eur) by podle studie Deloitte stačily na umístění v první desítce žebříčku Football Money League.

Anglická převaha

Premier League dál potvrzuje svou ekonomickou dominanci. V první dvacítce žebříčku Deloitte Football Money League je hned devět anglických klubů, což je s přehledem nepočetnější zastoupení ze všech zemí.

Tradiční giganti ostrovní velké šestky se seřadili na páté až desáté místo. Do druhé desítky pak vklouzly i značky, které ještě nedávno patřily spíše do druhého sledu, jako Aston Villa, Newcastle či West Ham. Silné televizní kontrakty i globální popularita soutěže drží anglické týmy dlouhodobě na špici.

Komerční příjmy vládnou

Největší část příjmů dnes klubům nepřináší televizní práva ani vstupenky, ale komerční aktivity. Ty v sezoně 2024/25 poprvé překročily hranici 5,3 miliardy eur a už třetí rok po sobě tvoří největší podíl na příjmech elitních klubů.

Velké kluby stále více využívají potenciál svých značek i stadionů mimo zápasové dny. Moderní arény se mění v multifunkční centra s restauracemi, obchody, eventovými prostory nebo hotelovými kapacitami, které generují stabilní příjmy po celý rok.

U klubů z první desítky žebříčku tak komerční příjmy dělají hned 48 % celkových příjmů.

Proměny na špičce

V nejvyšších patrech žebříčku došlo i k několika zajímavým posunům. Barcelona se navzdory sezoně odehrané mimo Camp Nou vrátila na druhé místo s příjmy téměř 975 milionů eur.

Poprvé v historii se zároveň stal Liverpool nejvýdělečnějším anglickým klubem, když se s tržbami 836 milionů eur dostal před Manchester City i Manchester United. Naopak City se kvůli slabšímu sportovnímu roku a brzkému vyřazení z Ligy mistrů propadlo až na šesté místo.

Ženský fotbal na vzestupu

Výrazný růst zaznamenává také ženský fotbal. Patnáct nejvýdělečnějších klubů světa v této kategorii dosáhlo dohromady příjmů 158 milionů eur, což znamená meziroční nárůst o 35 procent.

Poprvé v historii žebříčku se na první místo dostal Arsenal Women s příjmy 25,6 milionu eur. Růst táhne vyšší návštěvnost, větší zájem partnerů i postupná profesionalizace soutěží, která z ženského fotbalu dělá stále významnější část celého fotbalového byznysu.

Nejvýdělečnější fotbalové kluby světa v sezoně 2024/25

PořadíKlubPříjmy (mil. €)
1.Real Madrid1161
2.FC Barcelona974,8
3.FC Bayern Munich860,6
4.Paris Saint‑Germain837
5.Liverpool FC836,1
6.Manchester City829,3
7.Arsenal FC821,7
8.Manchester United793,1
9.Tottenham Hotspur672,6
10.Chelsea FC584,1
11.Inter Milan537,5
12.Borussia Dortmund531,3
13.Atlético Madrid454,5
14.Aston Villa450,2
15.AC Milan410,4
16.Juventus FC401,7
17.Newcastle United398,4
18.VfB Stuttgart296,3
19.SL Benfica283,4
20.West Ham United276
Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů