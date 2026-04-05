Cenná příprava před ME. Reprezentace malého fotbalu se chystá na domácí Nations Games
Ještě se sice neukáže kompletní sestava pro blížící se mistrovství Evropy, přesto budou Nations Games v malém fotbale v Brně pro český národní tým hodně významnou prověrkou. Na mezinárodní klání se do Lužánek sjedou výběry Česka, Slovenska, Srbska a Ukrajiny, které už za necelé dva měsíce budou usilovat o cenné kovy na evropském šampionátu na Slovensku.
Pro český výběr je velikonoční turnaj hraný od neděle 5. dubna do úterý 7. dubna dobrou zkouškou i díky nabitému programu. „Budeme hrát tři zápasy během čtyřiadvaceti hodin, takže to bude pro hráče náročné a musíme dobře rozložit síly, ale po posledním srazu máme co napravovat. Věřím, že se nám to podaří a budeme se prezentovat jak herně, tak přístupem k zápasům lépe,“ přál si trenér českého národního celku Patrik Levčík.
Narážel na předchozí přípravný kemp, kdy se jeho svěřenci taktéž v Brně před měsícem dvakrát utkali s Anglií. Po úvodní remíze 1:1 schytal český tým debakl 0:5 a kouče rozladil také přístup reprezentantů.
Na důležitý mezinárodní turnaj do Lužánek tentokrát pozval obměněný kádr, ovšem ještě nepůjde o sestavu, která by měla vyrazit na Euro. To od 27. května do 4. června hostí Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě. „Soupiska na Nations Games mohla být určitě pestřejší o hráče z víc superligových výběrů, ale bohužel někteří oslovení nemohli absolvovat reprezentační srazy a popřípadě mistrovství Evropy, ať už kvůli pracovním povinnostem, kvůli velkému fotbalu nebo kvůli zranění. Nicméně druhou šanci dostal Matěj Vymětalík z Olomouce a poprvé se zapojí Filip Schreiner,“ jmenoval jednu staronovou a jednu zcela novou tvář Levčík, který se jako hráč stal mistrem světa v malém fotbale 2017 a mistrem Evropy 2018.
Program Nations Games v Brně:
Pondělí 6. dubna 2026:
Úterý 7. dubna 2026:
Slovenský celek přiveze do Brna nový trenér, mužstvo převzal v říjnu rumunský kouč Marius Mitu, které ve své kariéře vyhrál EMF Ligu mistrů a stal se s rumunskou reprezentací vicemistrem Evropy.
Zatím není jasné, s jakým kádrem dorazí Srbové, kteří obhajují titul evropských šampionů z roku 2024. Tehdy jim ke zlatu pomáhaly zkušenosti internacionála Lazara Veselinoviče, který si zahrál nejvyšší fotbalovou soutěž v Srbsku, Jižní Koreji nebo v Maďarsku.
Týmy se na turnaji utkají systémem každý s každým a vítěze určí společná tabulka. Nejde přitom o jediný podnik tohoto typu. Mezinárodní klání v malém fotbale Nations Games, se konají v různých zemích Evropy. Letos se uskuteční ještě v Košicích, bulharské metropoli Sofii a černohorském městě Herceg Novi.
Nominace české reprezentace na Nations Games:
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Vikings Brno)
Hráči do pole: David Cupák, Bohumír Doubravský, Tomáš Jelínek, Dominik Šmerda, Ondřej Paděra, Jan Havel (všichni Vikings Brno), Esat Iljazi, Filip Schreiner, Daniel Klíma, Daniel Kasal, Pavel Exner (všichni Most), Filip Šrajn (Partyzan Příbram), Matěj Vymětalík (Olomouc Mighty Ducks).
Manažer: Jaroslav Brummer, trenér: Patrik Levčík, asistent trenéra: Stanislav Lerch, vedoucí mužstva: Jakub Polák, fyzioterapeutka: Michaela Farová.