Šulcův agent odmítá spojení se sázkami: Jsem šokovaný. Nechápu, kde to vzniklo
V Česku probíhá vyšetřování rozsáhlé kauzy spojené s nelegálním sázením a ovlivňováním zápasů. Policie zasahovala zejména na Moravě, stopy vedou i do zahraničí. Jedním z vyšetřovaných je také muž s přezdívkou El Loco, za níž se skrývá Chorvat Petar Gavrič. Mluvilo se i o jeho napojení na mezinárodní agenturu Niagara, pod níž spadá také nejlepší český fotbalista Pavel Šulc. „To je nesmysl, pode mnou ten člověk nikdy nepracoval,“ vyvrací jakékoliv napojení šéf společnosti Andy Bara v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Veškeré dění kolem skandálu v českém fotbale sledujeme ZDE >>>
Petar Gavrič je bývalý fotbalista, v minulosti nastupoval i za Vysočinu Jihlava. Podle vyšetřovatelů je jedním z hlavních aktérů rozsáhlé skupiny, která v Česku ovlivňovala zápasy pro sázkařské mafie. V policejních spisech má být uvedeno Gavričovo navázání na chorvatského agenta Andyho Baru, šéfa agentury Niagara, která zastupuje i Pavla Šulce. „Nechápu, kde vzniklo spojení mého jména s člověkem, se kterým opravdu nemám nic společného. Já toho člověka neznám,“ zdůrazňuje Bara pro deník Sport a web iSport.
Mluvíte o Petaru Gavričovi z Chorvatska, v případě české sázkařské a korupční kauzy jednoho z hlavních podezřelých, známého pod přezdívkou El Loco.
„Myslel jsem si, že je ze Srbska, ale řekli mi, že jde o bývalého chorvatského fotbalistu, který hrál v Česku (za Jihlavu). Ale poslouchejte – za svůj život jsem potkal tisíce hráčů, možná jsme se někde viděli. Ale to si nepamatuju. Pro mou společnost nikdy nepracoval, v žádné pozici. Nedostával ode mě žádné peníze, nesledoval pro mě hráče, nerozdával vizitky naší společnosti. Takže se mnou nemá nic společného.“
Jenže Gavričovo spojení s vámi se objevuje v policejních spisech, jak je to možné?
„Ano, existuje nějaký policejní záznam. Ale nevím,