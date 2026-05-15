Sparta postaví nový stadion: kapacita až pět tisíc lidí a zápasy béčka i žen. Kde bude stát?
Vedle strahovské arény, která se začne stavět nejdřív v roce 2030, se pouští do dalšího projektu. Fotbalová Sparta vybuduje nový areál, jehož dominantou bude stadion s kapacitou až pět tisíc diváků. Vyrůst má v pražské Krči, zástupci letenského klubu v pátek dopoledne podepsali memorandum o spolupráci s městskou částí. V ideálním případě má být hotovo do roku 2029, stát to bude asi 1 miliardu korun a platit to bude Sparta.
Na chystaném stadionu budou hrát soutěžní zápasy zejména béčko a ženský A-tým. Oba momentálně působí na jiných místech. Druholigová rezerva, která sice trénuje ve sparťanském centru na Strahově, využívá od sezony 2022/23 pro mistrovská utkání pronajatý stánek Viktorie Žižkov. Ženy mají zázemí na Proseku.
Nyní tak získají nový domov, který má splňovat kritéria UEFA. „Sparta usiluje o rozvoj celého českého fotbalu, proto předpokládáme, že špičkový areál budou moci využívat ženské i dívčí reprezentace, chlapecké juniorské reprezentační celky i mládež z okolí,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr.
Součástí areálu budou také dvě tréninková hřiště, která budou sloužit pro činnost sparťanské mládeže. „Výstavba moderní fotbalové infrastruktury prioritně určené pro sparťanské mladé hráče je klíčovým prvkem udržitelné budoucnosti našeho klubu,“ poznamenal Čupr, který se slavnostní akce osobně zúčastnil.
Projekt se nachází v následujícím bodě: aktuálně už došlo k podpisu kupních smluv s majiteli pozemků a jsou zahájeny projekční práce. Záměr vybudovat moderní fotbalový areál byl schválen také ze strany Městské části Praha 4. Nový areál vyroste v bezprostředním sousedství Jižní spojky na hřištích historicky spojených se Spartou Krč.
„Dlouhodobě podporujeme rozvoj sportu a součástí této podpory je rovněž spolupráce s partnery a rozvoj sportovní infrastruktury, která je v Praze zastaralá a nedostatečná. Spartu vnímáme jako evropskou značku a nový stadion, který bude součástí plánovaného sportovního a volnočasového údolí, určitě přispěje nejen k rozvoji sportu, ale i k celkové kultivaci území podél Jižní spojky, které stále ještě částečně tvoří brownfieldy,“ řekl Ondřej Kubín (ODS), starosta Prahy 4.