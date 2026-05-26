Česká reprezentace už je v Bratislavě. Ve středu začíná EURO v malém fotbale
Po Ázerbájdžánu, Bosně a Hercegovině či Spojených arabských emirátech se dějiště prestižního mezinárodního turnaje v malém fotbale opět přiblížilo českým fanouškům. Ti ho mají v podstatě za rohem. Na mistrovství Evropy, které se koná od středy 27. května do čtvrtka 4. června, mohou vyrazit k našim východním sousedům do Bratislavy.
Slovenská metropole našla pro turnaj čtyřiadvaceti nejlepších mužstev starého kontinentu tu nejpříhodnější arénu – Zimní stadion Ondreje Nepely pro 10 055 diváků. Stánek dvakrát hostil světový šampionát v ledním hokeji, jednou mistrovství Evropy v házené i ve volejbale.
Do Bratislavy už dorazila česká reprezentace malého fotbalu. Trenér Patrik Levčík ji touží vrátit na medailové příčky. Naposledy dovezl národní tým cenný kov z mistrovství Evropy v roce 2018 z ukrajinského Kyjeva. Od té doby nepřešel přes čtvrtfinále. „Jdeme do turnaje s pokorou, sebevědomím a hodláme tam nechat všechno. Porveme se o co nejlepší výsledek,“ slíbil kouč, který se jako hráč podílel na zlatu z Kyjeva i titulu mistrů světa z Tuniska o rok dřív.
Česká reprezentace otevře základní skupinu B duelem s Portugalskem, který je na programu ve středu hodinu po poledni. V pátek od půl šesté večer narazí na Izrael a skupinovou fázi uzavře v sobotu od půl třetí odpoledne s Bulharskem. První dva duely bude možné sledovat v přímém přenosu na ČT sport, zápas s Bulharskem pak na platformě ČT sport Plus.
Do play-off, které odstartuje v neděli, postoupí ze šesti skupin celky na prvních dvou místech a čtyři nejlepší na třetích příčkách. „Doufám, že nás bude zdobit mentalita, jakou jsme měli dřív, a odhodlání se poprat o co nejlepší výsledek. Jelikož bude už každý zápas ve skupině takové malé play-off, není čas na nějaké chyby,“ upozornil český kouč.
Levčík vybral sedmnáct hráčů, mezi nimi šest nováčků, ale i zkušené matadory, s nimiž vyhrál mistrovství světa i Evropy – brankáře Ondřeje Bíra a útočníka Ondřeje Paděru. Národní tým absolvoval sedm přípravných kempů. „Příprava byla dlouhá a náročná. V jejím průběhu jsme zkoušeli různé fotbalisty a různé formace, abychom viděli, jak nám to ladí, kde máme mezery a na čem je třeba zapracovat. Postupně jsme výběr zužovali a většinou už jsme pracovali se stejnými hráči, aby se sehráli a zvykli si na sebe,“ popsal tvorbu nominace Levčík.
Na posledním mistrovství Evropy v Sarajevu před dvěma lety vypadl český celek v osmifinále, když podlehl domácí Bosně a Hercegovině 2:3 po penaltovém rozstřelu. Po tomto turnaji se mužstva ujal Levčík se svým realizačním týmem. Evropský titul obhajuje Srbsko, které předloni ve finále porazilo Rumunsko 2:1 po pokutových kopech.
Slovensko hostilo evropský šampionát v malém fotbale už v roce 2022, hrálo se ovšem v Košicích. Zlato tam slavil Ázerbájdžán, čeští reprezentanti skončili ve čtvrtfinále, po bezbrankové remíze v normální hrací době nestačili na Rumunsko v penaltovém rozstřelu. Vstupenky na mistrovství Evropy v Bratislavě je možné stále koupit v síti Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/nevent/EMF-EURO-2026
Nominace české reprezentace na EURO 2026:
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Vikings Brno).
Hráči do pole: David Cupák, Bohumír Doubravský, Tomáš Jelínek, Dominik Šmerda, Ondřej Paděra, Jan Havel (všichni Vikings Brno), Esat Iljazi, Filip Schreiner, Daniel Klíma, Daniel Kasal, Pavel Exner (všichni Most), Filip Šrajn, Jiří Mezera (oba Partyzan Příbram), David Brtnický, Richard Svoboda (oba Jihlava Miners).
Realizační tým: Manažer: Jaroslav Brummer, trenér: Patrik Levčík, asistenti trenéra: Stanislav Lerch, Jan Koudelka, vedoucí mužstva: Jakub Polák, fyzioterapeutka: Michaela Farová.