Čeští reprezentanti obsadili na Nations Games druhé místo, nestačili jen na Srbsko
Vítězně začali a vítězně také čeští reprezentanti v malém fotbale zakončili Nations Games v Brně. Mezinárodní turnaj čtyř zemí, který v pondělí a v úterý hostil lužánecký stadion v Brně, však měl jiného vítěze. Triumf si odvezli Srbové, kteří jako jediní zdolali výběr kouče Patrika Levčíka, český celek skončil druhý. Třetí příčku obsadili Slováci, na čtvrtém místě skončila Ukrajina.
Čeští reprezentanti vstoupili do turnaje výhrou 2:1 nad Ukrajinou, následně podlehli Srbsku 1:3. Na závěr Nations Games zvládli federální derby se Slovenskem a vítězství 2:0 zajistilo domácím stříbrné medaile. „Od minulého srazu vidím určitě pozitiva. Samozřejmě každý chce vyhrát, ale druhé místo bereme. Teď pro nás byla spíš priorita, abychom po minulém srazu našli tým, chemii v něm a myslím, že to se nám povedlo. Šlo to vidět i na hřišti,“ těšilo trenéra Levčíka.
Před měsícem se totiž jeho svěřenci ve dvou přípravných zápasech poměřili s Anglií a po remíze 1:1 následovala ostudná porážka 0:5. Ovšem do začátku evropského šampionátu, který od 27. května do 4. června hostí slovenská metropole Bratislava, má český národní tým i přes zlepšení na čem pracovat.
„Jsem rád, že se to blíží, příprava je dlouhá a v čase se mění jak z pozice hráčů, tak i po taktické stránce. Někdy jsme nuceni sáhnout k jiným variantám, bylo to tentokrát komplikovanější. Dominik Šmerda měl těžší úraz a nemohl se zúčastnit dalších zápasů, Ondřej Paděra musel po prvním duelu taky odjet kvůli zdravotním problémům. Někdy do toho vstoupí i tyhle aspekty, ale s asistentem Stanislavem Lerchem máme představu, jak by se to mělo vyvíjet. A myslím, že jdeme správným směrem,“ poznamenal trenér českého mužstva.
Trápení v koncovce
I vzhledem k tomu, že ofenzivní tandem Šmerda–Paděra zasáhl jen do úvodního duelu s Ukrajinou, se především směrem dopředu projevovaly v české hře nedostatky. „Je to náročné, trochu se trápíme v koncovce, ale věřím, že když udržíme nasazení, vůli a budeme tomu věřit jako tento turnaj, tak se k nám štěstíčko obrátí a začne nám to tam padat i v těch důležitých zápasech, jako třeba se Srbskem,“ připomněl jedinou porážku na turnaji.
V dresu českého národního týmu se objevili při Nations Games dva nováčci, šanci dostali Filip Schreiner z Mostu a Jiří Mezera z Příbrami. „Dali jsme jim šanci a myslím, že se ukázali v dobrém světle. Sice gól nedali, ale to je způsobeno i stylem soupeřů. Viděli jsme, že Slovensko rozbíjelo naši aktivitu hrou s gólmanem, přes kterou se těžko dostáváme do šancí. Myslím, že k tomu přistupujeme zodpovědně, příležitosti si vytváříme, což je plus. Teď se jen potřebujeme zklidnit v koncovce a proměňovat důležité šance,“ nabádal kouč.
V květnu absolvuje česká reprezentace ještě finální přípravný kemp před Eurem, o podobě kádru pro šampionát v Bratislavě už mají trenéři takřka jasno. „Konkrétní jména sice neřeknu, ale máme představu o většině týmu. Akorát si potřebujeme sednout po tomto turnaji. Čekali jsme, jak k němu hráči přistoupí, což si musíme vyhodnotit a poté kluky obeznámíme s nominací na poslední závěrečný sraz, kam již pojedeme s finální podobou kádru,“ podotkl Levčík.
Výsledky Nations Games v Brně
Česko – Ukrajina 2:1
Branky: Iljazi, Jelínek – Isakov.
Slovensko – Srbsko 1:2
Branky: Repa – Gojkovič, Markovič.
Slovensko – Ukrajina 1:0
Branka: Novotňák.
Česko – Srbsko 1:3
Branky: Doubravský – Vujovič, Bosnič, Markovič.
Srbsko – Ukrajina 2:3
Branky: Matič, Tomčič – vlastní Balango, vlastní Vujovič, M. Chutora.
Česko – Slovensko 2:0
Branky: Bíro, Havel.
Pořadí:
1. Srbsko – 6 bodů
2. ČR – 6 bodů
3. Slovensko – 3 body
4. Ukrajina – 3 body
Nejlepší střelec turnaje:
Ranko Markovič (Srbsko) – 2 góly
Nejlepší brankář turnaje:
Ondřej Bíro (Česko)
Nejlepší hráč turnaje:
Stefan Bosnič (Srbsko)
Sestava české reprezentace na Nations Games
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Vikings Brno).
Hráči do pole: David Cupák, Bohumír Doubravský, Tomáš Jelínek, Dominik Šmerda, Ondřej Paděra, Jan Havel (všichni Vikings Brno), Esat Iljazi, Filip Schreiner, Daniel Klíma, Daniel Kasal, Pavel Exner (všichni Most), Filip Šrajn, Jiří Mezera (oba Partyzan Příbram), Matěj Vymětalík (Olomouc Mighty Ducks).
Realizační tým:
Manažer: Jaroslav Brummer, trenér: Patrik Levčík, asistent trenéra: Stanislav Lerch, vedoucí mužstva: Jakub Polák, fyzioterapeutka: Michaela Farová.