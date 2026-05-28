Karabec o hovoru s Koubkem: Slzy byly, psal mi i zprávu. Lyon? Hodně mě posunul
Minulé úterý, dva dny před zveřejněním nominace pro přípravu na mistrovství světa, zazvonil Adamu Karabcovi telefon. Volal reprezentační trenér Miroslav Koubek. „Byla to asi nejhorší zpráva, kterou jsem v kariéře dostal. Nic mě takhle nikdy nevzalo,“ vyprávěl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport 22letý ofenzivní hráč, který strávil uplynulou sezonu v Lyonu. Na jejím konci se mu rozplynul sen o účasti na mundialu v Americe.
Jak jste to přijal?
„Těžce. Musím říct, že mě to docela zasáhlo.“
Mluvil jste přímo s trenérem Koubkem?
„Podle mě u toho byli všichni, protože měl hovor nahlas. Řekl mi, že má pro mě blbou zprávu, že jsem se nevešel do nominace.“
Sdělil vám důvod?
„Že je to kvůli herní vytíženosti v poslední době.“
Měl jste další otázky?
„Byl jsem na tom blbě, neřekl jsem vlastně nic. Rozhovor trval asi dvě minuty. Trenér na konci poznal, že mi není moc do mluvení. Řekl, že mě už nechá, a že kdybych cokoliv chtěl, ať mu ještě zavolám. To bylo všechno.“
Ozval jste se mu později?
„Trenér mi večer poslal zprávu, že je mu to líto a ani pro něj to není jednoduché. Chápu, že musí někoho vynechat a každé rozhodnutí vzbudí emoce. Napsal mi, že si mě váží jako člověka a hráče, jen potřebuje, abych víc nastupoval.“
Byla to aspoň malá náplast?
„To bylo fajn. Znám trenéry, kteří by to úplně přešli, nezajímalo by je to.“
Co se dělo, jak jste položil telefon?
„Nesl jsem to těžce, vyhrkly mi slzy do očí. Byli jsme doma s přítelkyní, potom jsem strávil celý den s kamarády a bratrancem. Kdybych byl sám, je to horší.“
Bolest postupně odezněla?
„Je to lepší a lepší. Nejhorší byl začátek. Pan Kuka (vedle sedící Pavel Kuka, hráčův zástupce) vám potvrdí, že jsem měl pořád pochybnosti kvůli tomu, jak jsem nehrál. Furt ale převažovalo, že pojedu.“
Byl to váš pocit?
„Protože vím, jak se u nás občas přemýšlí. Sice jsem toho teď tolik nenahrál, ale zasáhl jsem do zápasu v březnu.