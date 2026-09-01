Biologické hodiny vs. vrcholový sport. Španělský svaz nabízí reprezentantkám zmrazení vajíček
Královská španělská fotbalová federace (RFEF) připravuje průlomovou dohodu s reprodukční klinikou, která má reprezentantkám umožnit zmrazení vajíček bez nutnosti přerušovat kariéru. Vlivný krok podporovaný hvězdnou Alexií Putellasovou otevírá v ženském fotbale stále větší téma zakládání rodiny a rekonvalescence po porodu.
Španělský fotbal otevírá téma, o kterém se v ženském sportu mluví stále častěji. Královská španělská fotbalová federace (RFEF) dokončuje dohodu s klinikou reprodukční medicíny. Ta by hráčkám národního týmu umožnila podstoupit zmrazení vajíček. Federace jim chce tímto způsobem dát větší možnost rozhodnout, kdy založí rodinu, aniž by kvůli tomu musely předčasně ukončit sportovní kariéru.
Jak přesně by měl program fungovat, zatím není jasné. Neznámé zůstávají například podmínky, za kterých by hráčky mohly službu využít, nebo to, jak velkou část nákladů by hradil samotný svaz.
Jedním z důvodů, proč se téma dostává do popředí, je specifická realita profesionálního ženského fotbalu. Hráčky se často dostávají na vrchol kariéry v době, kdy zároveň začínají přemýšlet o mateřství. Pokud se rozhodnou dát přednost dítěti, může to znamenat dlouhou pauzu od fotbalu. V některých případech navíc není jisté, zda se po ní dokážou vrátit na původní úroveň.
„Mnoho hráček odkládá rozhodnutí stát se matkami, a když se pro něj nakonec rozhodnou, může už být příliš pozdě. Snažíme se zajistit, aby jejich kariéra nebyla překážkou,“ řekla španělskému deníku El País Marta Perarnauová, prezidentka odborové organizace profesionálních fotbalistek ve Španělsku.
Podle Perarnauové je přitom návrat k vrcholovému sportu po mateřství stále velmi složitý. „Nemáme vědecké studie zaměřené přímo na fotbalistky ani zavedené protokoly pro jejich rekonvalescenci. Nevíme proto přesně, co potřebují, aby se mohly vrátit a znovu podávat co nejlepší výkony,“ dodala.
Určitou podporu pro hráčky už nabízí také kolektivní smlouva pro Ligu F, nejvyšší španělskou ženskou soutěž. Ta stanovuje řadu povinností, které musí kluby splňovat. Pokud hráčka otěhotní během poslední sezóny svého kontraktu, získává možnost prodloužit smlouvu o další rok za stejných podmínek. Kluby zároveň musí ve svých prostorách zajistit místnost pro kojení a během tréninků a zápasů také péči o děti do tří let.
V zámoří jsou v podpoře mateřství dál
K návrhu se vyjádřila i Alexia Putellasová, jedna z nejvýraznějších postav současného ženského fotbalu a dvojnásobná vítězka Zlatého míče. Podle ní jde o důležitý krok, protože hráčky reprezentují svou zemi v období, kdy zároveň řeší otázku biologického věku a mateřství.
„Pro mě je dohoda obrovským krokem vpřed. Fotbalová federace tím chápe, že reprezentujete svou zemi v době, kdy vám zároveň běží biologické hodiny. Nemůžete svou kariéru jednoduše přerušit a stát se matkou, protože potřebujete, aby vaše tělo zůstalo schopné podávat vrcholový výkon,“ uvedla Putellasová.
Ani plánovaný program ale neřeší všechny otázky. FIFA ani UEFA v současnosti nemají specifická pravidla, která by upravovala léčbu neplodnosti nebo uchovávání vajíček jejich zmrazením. Zdravotní údaje jsou navíc soukromé a hráčky nemají povinnost informovat klub či jinou instituci o tom, že takovou léčbu podstupují.
Právě to může být z pohledu profesionálních sportovkyň důležité. Při procesu zmrazování vajíček mohou být používány také některé látky, které figurují na seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury (WADA). V takovém případě by bylo nutné před jejich použitím řešit příslušné výjimky.
Dohoda RFEF by ovšem nebyla v ženském fotbale první svého druhu. Před několika týdny oznámila podobnou spolupráci Chelsea, která ve spolupráci s reprodukční klinikou poskytuje hráčkám individuální péči, vyšetření, léčbu a poradenství. Podobné dohody mají podepsané kluby i v zámořské NWSL.
Výrazně dál je v podpoře hráček zámořská basketbalová WNBA. Nová kolektivní smlouva mezi ligou a hráčskou asociací WNBPA, platná od letošního roku, nově umožňuje hráčkám s minimálně dvěma lety v lize čerpat až 20 000 dolarů ročně na náklady spojené s plánováním rodiny. Příspěvek lze využít mimo jiné na léčbu neplodnosti a zmrazení vajíček, stejně jako na adopci či náhradní mateřství. Celkový limit činí 60 000 dolarů za kariéru v WNBA. V předchozí kolektivní smlouvě byl tento benefit dostupný až po osmi letech působení v lize. Těhotné hráčky taktéž mohou vetovat jakýkoliv pokus týmu o jejich vytrejdování.