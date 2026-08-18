Jsou nejlepší, nikdo je ale nechce vysílat v televizi. Španělské fotbalistky řeší problém
Španělské fotbalistky patří k absolutní světové špičce. Reprezentace vyhrála mistrovství světa v roce 2023, Barcelona dlouhodobě dominuje Lize mistryň a ženská liga se před pěti lety stala profesionální soutěží. Přesto nyní stojí před paradoxním problémem: o její televizní práva není zájem. A bez nich může mít Primera División Femenina vážné existenční potíže.
Hráčky Barcelony za posledních osm sezon pouze jedinkrát chyběly ve finále Ligy mistryň a hned čtyřikrát slavily titul. Naposledy letos v květnu, když rozdrtily Lyon 4:0. Ani to však nestačilo k tomu, aby ve vlastní zemi probudily o domácí ligovou soutěž větší divácký zájem.
Momentálně totiž ve Španělsku nikdo nestojí o vysílání Ligy F (Primera División Femenina), což ohrožuje její samotnou existenci. Ve srovnání s diváckou návštěvností na stadionech přitom čísla sledovanosti u televizních obrazovek nebyla v poslední době tolik špatná.
Zatímco obsazenost stadionů oscilovala okolo 1 500 sedaček a celkem dorazilo 324 250 diváků (meziroční pokles o 18,6%), soutěž zaznamenala výrazný růst televizní a streamovací sledovanosti: za sezonu 2025/26 dosáhla 7,5 milionu kumulativních diváků, meziročně +11,2 %.
El Clásico v uplynulém ročníku dokonce přilákalo na olympijský stadion v Barceloně 36 276 příznivců. Zároveň dominantní Barca se sama podílela na 47,3% veškeré návštěvnosti ženské ligy.
Přesto jistá divácká nestabilnost a možná i fakt, že návštěvnost velkých klubů Barcelony s Realem a těch ostatních, se obrovsky liší, nyní odrazuje zájemce o práva. Přitom za mužskou La Ligu zaplatí vysílatel v příští sezoně přes miliardu eur ročně.
Vypadá to, že bublina splaskává
Liga vypsala druhé kolo nabídek na prodej svých audiovizuálních práv. V prvním kole nepřišla žádná nabídka, která by dosáhla minimální stanovené ceny, přitom se doufalo, že se vybere 7 milionů eur za sezonu a další milion z příjmů ze zahraničí.
Pokud se problém nevyřeší, může být ohrožen samotný proces profesionalizace soutěže, který ve Španělsku začal teprve před pěti lety. Zdá se, že vítězství španělských fotbalistek na MS 2023 vytvořilo „fiktivní bublinu“ a předpokládalo se, že zájem o fotbalistky na Pyrenejském poloostrově bude vyšší, než jak aktuálně odpovídá trhu.
Výstižně to ukazuje případ DAZN. Platforma získala vysílací práva už v roce 2022, nakonec však od dohody odstoupila o rok dříve, než bylo původně plánováno.
Když se fotbalistky ve Španělsku staky před pěti lety profesionálkami, šlo o historický krok. Tehdejší státní tajemník pro sport José Manuel Franco mluvil o splacení „historického dluhu“ vůči fotbalistkám, které byly údajně po desetiletí diskriminovány.
Pokud ani druhé kolo tendru nepřinese přijatelnou nabídku, vedení ligy má několik možností. Může jednat přímo s televizními stanicemi a streamovacími platformami, snížit minimální cenu nebo nabídnout jednotlivé zápasy a regionální balíčky. Stále více se také mluví o zapojení regionálních televizí a především veřejnoprávní RTVE.