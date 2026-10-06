Slzy v Argentině, impérium ve Španělsku. Messi se loučí a zároveň buduje nový život
- Lionel Messi se v přátelském utkání proti Beninu na stadionu Monumental naposledy představí v dresu reprezentace Argentiny.
Slavný fotbalista se už během aktivní kariéry připravuje na budoucnost a koupil španělské kluby UE Cornella a CD Eldense.
Vedle doživotní smlouvy se značkou Adidas investuje do hotelů či nemovitostí a Forbes jeho jmění odhaduje na 1,1 miliardy dolarů (24 miliard korun).
Emotivní chvíle pro fotbalového titána. Lionel Messi se naposledy představí v modrobílém dresu na národním stadionu Monumental. Dlouholetý kapitán Argentiny se s národním týmem rozloučí v přátelském utkání proti Beninu. Už nyní se absolutní ikona fotbalu připravuje na život po kariéře. Koupil dva španělské kluby a investuje i mimo fotbal.
Všichni už s tím počítají, v hloubi duše to věděli delší dobu, ale nyní skutečně přichází chvíle, kdy Lionel Messi odchází z největšího fotbalového jeviště. Evropské trávníky opustil před třemi lety a nyní už ho nebudeme vídat ani na mezinárodní scéně. „Speciální chvíle, o kterých vím, že mi budou chybět,“ připojil k fotkám z tréninku den před zápasem na sociální síti Instagram.
Na konec sportovní kariéry se připravuje i sám držitel osmi Zlatých míčů. Smlouva s americkým Interem Miami mu vyprší až v roce 2028 a není vyloučeno, že ji génius s desítkou na dresu ještě prodlouží, případně přestoupí někam jinam.
Trénovat nechce
Pokud však veleúspěšnou cestu opravdu definitivně uzavře, je připraven okamžitě skočit do další kariéry. Život bez fotbalu si dokáže představit jen těžko a už nyní podniká kroky k tomu, aby se v něm angažoval i dál. Nikdy však neprahl po práci trenéra. „Líbil se mu nápad být sportovním ředitelem nebo poradcem prezidenta, který dělá rozhodnutí, aniž by cestoval s týmem nebo vyřizoval telefonáty,“ píše Guillem Balague z BBC.
Momentálně se Messi profiluje ještě o pár pozic výš a přichází do fotbalových klubů jako majitel. Nechce řešit každodenní záležitosti, stresovat se spoustou malých rozhodnutí a trávit s týmem každý víkend na zápase. Víc mu vyhovuje řízení klubu z pohodlí domova.
Nákup dvou španělských klubů
Ještě v době aktivní kariéry tak mistr světa z roku 2022 směřuje do vysněné pozice do dalších let – jako majitel fotbalových klubů. Už v dubnu koupil UE Cornella – celek páté španělské ligy na kraji Barcelony, kde se zaměřují na výchovu mladých talentů. Fotbalově zde vyrůstali například Jordi Alba nebo David Raya.
Pár dní zpátky potom přidal ještě větší kus a stal se novým majitelem CD Eldense ze druhé španělské ligy. Klub ve městě Elda na východě země založili v roce 1921 fanoušci Barcelony žijící v tomto regionu. Dodnes jeho hráči nosí modro červené pruhované dresy, což pochopitelně ikonu Barcelony zaujalo.
V obou případech je plán jasný: Messi svěří klíčové pravomoci lidem, kterým věří. „Budou fungovat jako pojítko mezi klubem a Messim až do dne, kdy jim bude schopný věnovat plnou pozornost,“ zmiňuje Balague.
Zatím argentinský fotbalový kouzelník pozorně sleduje každý zápas doma v televizi a jeho silné jméno může klubům výrazně pomoct. Během pár dní po oznámení nákupu se Eldense ozvala řada potenciálních sponzorů s tím, že chtějí klub podporovat.
Podíl i v Miami
Messi tak pomalu začíná budovat impérium, které může časem růst. Kromě dvou španělských celků už v roce 2025 společně s dlouholetým spoluhráčem Luisem Suárezem založili v Uruguayi klub Deportivo LSM, který hned v první sezoně postoupil do třetí ligy.
Další přírůstek by měl získat po konci kariéry, kdy má podle smlouvy získat menšinový podíl v Interu Miami, který šikovný levák poslední roky táhne výkony na hřišti. Podle všeho však nyní další akvizice nechystá a hlavním cílem majitele Messiho je dostat Eldense do nejvyšší španělské soutěže a stabilně ho zde držet.
Mimo fotbal pak v roce 2017 podepsal doživotní smlouvu se značkou Adidas, vlastní síť hotelů, byty v rodném Rosariu, plánuje otevřít síť restaurací a dostává se i do řady dalších odvětví. „Byznys mě zajímá a rád bych se v něm vzdělával, protože momentálně o něm nic nevím a pouze začínám,“ pronesl Messi před rokem pro America Business Forum.
Do světa byznysu ale v posledních letech proniká rychle a jeho rozrůstající se portfolio přispělo k tomu, že magazín Forbes odhaduje Messiho celkové jmění na 1,1 miliardy dolarů (zhruba 24 miliard korun).
Messiho kluby
|Klub
|Lokalita a soutěž
|Vlastnický podíl
|CD Eldense
|Španělsko
|majitel (100 %)
|UE Cornellà
|Španělsko
|majitel (100 %)
|Deportivo LSM
|Uruguay
|spolumajitel (50 %)
|Inter Miami
|USA
|smluvní opce