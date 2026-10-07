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Fotbalový svět děkuje Messimu. Klaní se Barcelona, Neymar i Ronaldinho

Lionel Messi byl velmi dojatý
Lionel Messi byl velmi dojatýZdroj: ČTK
Lionel Messi uzavřel reprezentační kapitolu
Ohňostroj na počest Lionela Messiho
Lionel Messi byl v posledním zápase za Argentinu u všech gólů
Lionel Messi uzavřel reprezentační kapitolu
Fanynka na posledním zápase Lionela Messiho za Argentinu
Lionel Messi uzavřel reprezentační kapitolu
Lionel Messi se loučil s argentinskou reprezentací
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Fotogalerie
Petr Fantyš
Reprezentace
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Pohádka Lionela Messiho v argentinském dresu skončila. Dvojnásobný šampion Jižní Ameriky i mistr světa se loučí s reprezentací jako jeden z největších velikánů mezinárodního fotbalu a z celého světa k němu míří gratulace a velký obdiv. „Bylo velké potěšení být součástí tvého příběhu hned od prvního dne, brácho!“ napsal na sociální síť X bývalý parťák Ronaldinho.

Neymar

  • spoluhráč z Barcelony a PSG

Kdo miluje fotbal, ten si tě za ty roky užíval… Dnes je tvůj poslední zápas v dresu tvé reprezentace, tvé země, a já doufám, že si užiješ každou vteřinu a že ti všechny dnešní pocty udělají radost.

Není to jen Argentina, kdo ti děkuje, celý svět ti děkuje za všechno, co jsi pro fotbal udělal. Děkuji ti, že díky tobě miluji fotbal ještě víc. Byla to čest hrát proti tobě a ještě větší čest tvořit historii po tvém boku.

GRACIAS, Leo Messi

Ronaldinho

  • spoluhráč z Barcelony

„Bylo velké potěšení a radost být součástí tvého příběhu hned od prvního dne, brácho! Díky tobě jsme se usmívali a tak moc si fotbal užívali!!! Tvé jméno je zapsáno v historii tvé země i celého světa... Jen my sami víme, jakou radost jsme cítili, když jsme si splnili náš dětský sen – reprezentovat celý náš národ a stát se mistry světa!!!! Dal jsi všechno své reprezentaci i své zemi… Naprosto tě chápu a vím, že všechno kolem rodiny nás nutí přehodnotit věci... Užij si život, brácho. Přeji ti jen to nejlepší, dnes i navždy.

Rodrigo de Paul

  • spoluhráč z reprezentace a Interu Miami

„Díky němu jsem vyrostl nejen jako fotbalista, ale i jako člověk. Stal se ze mě lepší člověk, lepší lidská bytost, lepší sportovec, lepší otec a lepší přítel. Chci mu říct, že ho mám rád. Ví, že je to můj bratr a že má obrovské srdce. „Nevím, jestli někdy existoval tak velký příběh lásky mezi hráčem a jeho národem, jako je ten, který jsi vybudoval.“

Angel di María

  • spoluhráč z reprezentace

„Vidět ho tak šťastného a v takovém klidu s vědomím, že ze sebe dal všechno, co měl, je to, co činí šťastnými nás všechny. Děkuji mu na celý život.“

Lionel Scaloni

  • trenér, spoluhráč z reprezentace

„Můžeme dát dohromady skvělý tým s mladými kluky, kteří přicházejí, ale takovou auru jsem v životě u nikoho jiného neviděl. Jeho přítomnost už tu nebude. Budeme hledat nové cesty vpřed, ale ten pocit už bude pryč. Užít si tu zkušenost trénovat ho bylo neuvěřitelné. Teď musíme pokračovat bez něj.“

FC Barcelona

„Od zlaté medaile v Pekingu v roce 2008 až po nezapomenutelnou kariéru, během níž jsi s reprezentací psal historii na každém kroku. Gratulujeme, Leo, že jsi dělával argentinský dres ještě ikoničtějším!“

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