Wenger proti Infantinovi? Evropa hledá silného soupeře v boji o křeslo prezidenta FIFA
V polovině března příštího roku se rozhodne o (staro)novém šéfovi FIFA. Favoritem na obhajobu mandátu je současný prezident Gianni Infantino, a to navzdory hlasité kritice jeho plánu prodat komerční podíly z mistrovství světa soukromým investorům. Šestapadesátiletý švýcarský funkcionář je zatím bez silného protikandidáta, což by se mohlo v dohledné době změnit. Někteří významní představitelé evropského fotbalu by si totiž v čele FIFA přáli Arsèna Wengera.
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Patří k nejuznávanějším fotbalovým manažerům všech dob. Po štacích v Nancy, Monaku a Nagoja Grampus se v roce 1996 dohodl s Arsenalem, kde strávil neuvěřitelných dvaadvacet let. S londýnským klubem ovládl třikrát Premier League, sedmkrát Anglický superpohár a v sezoně 2005/06 postoupil do finále Ligy mistrů.
Infantino si zatím upevňuje pozici
Trenérský rukopis Arsèna Wengera je vskutku nezaměnitelný. V dobách největší slávy ovlivňoval prakticky celý fotbalový svět. A tomu by brzy mohl šestasedmdesátiletý chlapík ze Štrasburku vládnout, šanci by bezpochyby měl.
Světový fotbal hledá osobnost, která by mohla vyzvat v březnových volbách dosavadního šéfa FIFA Gianniho Infantina. Svůj záměr kandidovat dosud oznámil jen bývalý obránce Tottenhamu Ramon Vega, jehož vyhlídky na úspěch jsou ovšem minimální.
Prezident CONCACAF Victor Montagliani nebo šéf UEFA Aleksander Čeferin dali jasně najevo, že o kandidatuře neuvažují. Infantino tak mezitím cestuje po světě a svou pozici si upevňuje. Před pár dny se objevil v Praze, kde se setkal s předsedou asociace Davidem Trundou, místopředsedou Zdeňkem Grygerou, generálním sekretářem Stanislavem Rýznarem, manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a představiteli vlády Robertem Plagou i Borisem Šťastným.
„Diskutovali jsme o konkrétních možnostech dalšího rozvoje českého fotbalu. Hlavními tématy byly fotbalová infrastruktura, projekty FIFA Arena a Fotbal do škol nebo rozvoj mládežnického a ženského fotbalu. Investice do infrastruktury a lepších podmínek pro děti a mladé hráče jsou pro nás dlouhodobou prioritou,“ uvedl Trunda na sociální síti X.
Stále víc se očekává, že Infantino svou pozici obhájí. I díky podpoře ve svých mocenských základnách v Africe, Jižní Americe a Oceánii. Důvěru mu přitom údajně vyjadřuje jen zhruba polovina z celkových 211 členských asociací FIFA.
Vrátil by fotbal na první místo
Mohl by tak být pro světový fotbal řešením Wenger? Muž, který vede od roku 2019 oddělení globálního rozvoje? Když se jej BBC Sport na jeho záměry tázal, žádnou odpověď nedostal.
„Není to fotbalový politik, ale do vedení FIFA by přinesl fotbal a integritu,“ řekl pro BBC Alex Phillips, bývalý funkcionář UEFA a FIFA. „Organizace se až příliš zaměřuje na peníze a málo na samotný fotbal. Myslím si, že někdo jako Wenger by vrátil fotbal na první místo. Uvidíme, jak se rozhodne. Mohou se objevit i další kandidáti.“
Současný vysoce postavený představitel jedné z evropských národních fotbalových asociací s tímto návrhem souhlasí: „Lidé ho nevnímají pouze jako Evropana. Například v Asii se těší velkému respektu díky tomu, že působil v Japonsku. Mnozí říkají, že by byl ideálním kandidátem. U něj nejde o peníze, postavení ani ego. Fotbal skutečně miluje.“
Po letošním mistrovství světa se Wenger distancoval od Infantinova plánu o převedení části práv na prestižní soutěže včetně světového šampionátu do soukromého sektoru. „Nedávné události ve FIFA si zaslouží, abych uvedl věci na pravou míru. Na tomto strategickém plánu jsem se nepodílel a poprvé jsem se o něm dozvěděl z médií,“ dušoval se tehdy Wenger.
„Rozhodnutí projekt stáhnout bylo naprosto nezbytné a není o něm pochyb, protože pevně věřím v nezávislou FIFA, která slouží fotbalu se závazkem k transparentnosti,“ pokračoval.
Má autoritu, ale...
Někteří očekávali, že bývalý manažer Arsenalu na protest proti Infantinově návrhu rezignuje, jenže nestalo se. Wenger i nadále dohlíží na rozvoj mládeže v akademiích a mládežnické soutěže po celém světě. Zároveň působí jako technický poradce Mezinárodní fotbalové asociace (IFAB), která stanovuje fotbalová pravidla.
„Byl bych překvapen, kdyby se postavil člověku, který ho do funkce jmenoval,“ zamyslel se pro BBC Sport jeden z vlivných lidí z prostředí FIFA. Další vysoce postavený evropský funkcionář následně dodal: „Má potřebnou autoritu, ale nejsem si jistý, zda představuje budoucnost. Možná by mohl odsloužit jedno funkční období a zavést reformy. Ve fotbalovém prostředí se těší velkému respektu, ale zda by se dokázal rozejít s Infantinem, to opravdu nevím.“
Pokud bude chtít Wenger kandidovat, oznámit to musí do 18. listopadu. Zároveň potřebuje podporu alespoň pěti národních asociací.