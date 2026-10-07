Infantino na skok v Praze, s Trundou řešili peníze pro FAČR. Přijel kvůli volbám?
Šéf světového fotbalu Gianni Infantino ve středu navštívil fotbalovou asociaci. Téma schůzky? Finanční podpora pěti projektů české fotbalové asociace. Jednání se účastnili i dva ministři, sportovní Boris Šťastný a školský Robert Plaga.
Setkání proběhlo v době, kdy vztahy mezi FIFA a UEFA nejsou ideální. Svým způsobem Infantino platí na evropské fotbalové půdě za nežádoucí osobu kvůli svému nedávnému plánu FIFA Forward Enterprise. Ten počítal se zapojením soukromých investorů a prodejem komerčních a vysílacích práv FIFA. Za to národním svazům sliboval ekonomickou podporu ve výši desítek milionů dolarů.
A český předseda David Trunda byl v podstatě jediným šéfem evropské asociace, který tento projekt podpořil. „Vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem. Samozřejmě potřebujeme více podrobností, ale můj osobní názor je, že vidím pozitivní dopad záměrů FIFA,“ řekl tehdy Trunda britské televizi Sky News.
Což se naopak nepozdávalo jinému členovi výkonného výboru Jaroslavu Tvrdíkovi. „Prezentované stanovisko je osobním názorem předsedy FAČR. Mrzí mě to, Davida Trundu respektuji, ale výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán českého fotbalu o této velmi vážné otázce nejednal a jakkoliv nerozhodl. Obava UEFA je plně pochopitelná a česká pozice by měla být formulována po komplexní vnitřní diskusi ve FAČR a LFA,“ reagoval tehdy na svém X.
Návštěva kvůli volbám?
Během pondělí se proto objevovaly hlasy, že si Infantino přijel pro podporu před březnovou obhajobou pozice prezidenta FIFA, kterou u mnoha evropských asociací dost možná nevratně ztratil. „O tom vůbec nebyla řeč,“ říká David Trunda.
Předmětem schůzky, které se účastnili také ministři Šťastný a Plaga, byla finanční podpora pěti projektů české asociace. Fotbal do škol, Rozvoj infrastruktury, FIFA Arena, Rozvoj mládežnického programu, Festival ženského fotbalu.
I tak se ve fotbalovém zákulisí ozývají obavy, zda schůzka s kontroverzním Infantinem neublíží vztahům s UEFA. To Trunda odmítá. „Oba jsou našimi partnery, FIFA i UEFA. Teď zrovna mířím na mítink UEFA do Berlína,“ vysvětluje šéf českého fotbalu.