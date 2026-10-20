Ukradený Messiho dres v Paříži. Kolik může stát vzácný kousek v rukou výtržníků
Výtržníci při nepokojích a rabování v Paříži ukradli cenný dres a kapitánskou pásku Lionela Messiho z doby jeho působení v Barceloně.
Maskovaní muži se svou kořistí pochlubili na virálním videu, odhady hodnoty cenného artefaktu se liší.
Francouzský ministr vnitra potvrdil, že nepokoje v ulicích neohrozí nadcházející utkání Ligy mistrů mezi PSG a Barcelonou.
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Jeden z viditelných momentů nepokojů ve Francii, které začaly jako protesty proti poměrům ve školství a rostoucím životním nákladům a skončily rabováním obchodů nejen v Paříži. Právě v hlavním městě se výtržníci chlubili tím, že ukradli dres Lionela Messiho a kapitánskou pásku z dob působení fotbalové legendy v Barceloně.
Video se zamaskovanými muži, kteří se chlubili svojí kořistí, se stalo virálním. Mezi uživateli se okamžitě rozjely debaty, odkud byly cenné fotbalové artefakty odcizeny. Nejčastěji se objevují odkazy na obchod v centru Paříže blízko Náměstí Republiky (Place de la République), tradičního místa konání demostrací.
Liga mistrů se rušit nebude
A jeho hodnota? Odhady expertů se pohybují v rozmezí 900 tisíc až 1,6 milionu korun v případě pokud by šlo o originální zápasový dres, který Messi měl při zápase na sobě.
Další dresy se prodávají na aukčních serverech za řádově nižší částky v rozmezí 70 až 170 tisíc korun. Jde však o exempláře, které Messi nikdy neoblékl na hřišti, jen je podepsal. Právě proto hodnota ukradeného dresu v kombinaci s páskou může být tak odlišná.
Napjatá situace přichází před úterním utkáním Ligy mistrů, ve kterém se Barcelona představí na stadionu Paris St. Germain. Potkají se tedy jediné dva evropské kluby, v nichž Messi působil. „O zrušení zápasu se neuvažuje,“ odmítl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez, že by nepokoje měly vliv na sledovaný šlágr.