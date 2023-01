Anno 1800 vypluje na konzole. Fanoušky budovatelských strategií čeká plně přizpůsobená verze hry

Nejlepší díl série vyplouvá dělat byznys na neprobádané vody. Už 16. března totiž vyjde na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Vývojáři v první ukázce rovnou předvedli přepracované ovládání, které by mělo daleko lépe sednout budování na konzolích i větší rozhraní, abyste na všechny informace z gauče dobře viděli. Jednou vadou na kráse je to, že půjde o základní hru bez všech rozšíření, která z ANNO 1800 postupně udělala nejlepší díl série a jeden z nejlepších titulů v rámci svého žánru. Na druhou stranu tolik mechanik najednou by mohlo nováčky velice rychle zahltit a PC verze umožňovala jednotlivá rozšíření začleňovat i do rozehraných seancí.

Anno 1800 Console - Game Presentation Trailer Video se připravuje ...

Hra přitom bude mít v českých obchodech víc než poctivou cenovku. Pořídíte ji totiž okolo tisícovky. Digitální Deluxe edici s kosmetickými balíčky Amusement, Pedestrian Zone a Vibrant Cities pak pořídíte o 250 korun dráž. Raději tak zajděte do vašeho oblíbeného herního obchodu.