Free to play střílečka Overwatch 2 představuje svou 3. sezónu. Kredity jsou zpátky a pořádné skiny taky

Blizzard zveřejnil kompletní seznam novinek a trailer ke třetí sezóně free to play střílečky Overwatch 2. No a vypadá to, že se hráči konečně mohou těšit na pořádné nové skiny. Tématikou nové sezóny je totiž asijská mytologie. Tím nejzajímavějším je pak rozhodně mythic skin pro Kiriko, která po svém vydání v rámci první sezóny neměla zrovna z čeho vybírat. Samozřejmě je zamčený za prémiovou verzí battle passu, takže pokud ho chcete, čeká vás grind a nutnost vytáhnout kreditku. Na druhou stranu se vrací kredity z prvního dílu, které nově půjde získat v rámci battle passu. 1 500 jich najdete v jeho verzi dostupné zdarma a dalších 500 pokud si zaplatíte. Půjde za ně sice kupovat pouze staré skiny, pořád jde ovšem o výrazné zlepšení oproti původnímu konceptu.

Další důležitou novinkou je control mapa Antarctic Peninsula, původní základna Mei z videa Rise and Shine. Hráči se mohou také těšit hned na několik speciálních akcí a s nimi spojené kosmetické doplňky v čele s kolaborací s populárním japonským anime One Punch man. Ta bude probíhat od 7. března do 6. dubna a Doomfista obleče do ikonického žlutého kostýmu s červenou pláštěnkou. Overwatch 2 vyšel 4. října 2022 na počítače, starou i novou generaci konzolí PlayStation a Xbox a Nintendo Switch.