Střelec Jarůšek před derby: Určitě bude pekelná atmosféra. Na Lapači hrál jen v mládeži
Gól v prvním kole proti Chomutovu, v neděli hattrick Přerovu. K tomu dvě asistence a vedení v produktivitě Maxa ligy. Richard Jarůšek (35) rozjel sezonu impozantně. Ve středu nicméně přijde dosud nejtěžší test, prestižní derby ve Vsetíně. „Na Lapači jsem hrál naposledy někdy v mládeži, možná v dorostu,“ překvapil křídelník zlínských Beranů v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Byť Richard Jarůšek prošel hromadou klubů napříč celým Českem a je mu už pětatřicet, světe div se, ve valašském hokejovém chrámu s prohnutou střechou nikdy v dospělé kategorii nenastoupil! Když v zimě posílil Zlín, derby za kopcem Sirákov ho minulo. „A když jsem hrál za Kladno baráž, byl Vsetín v azylu v Brně,“ vybavil si.
To je k neuvěření, že vás legendární vsetínský zimák doteď tak míjel.
„Je to tak. V minulé sezoně jsem derby ve Vsetíně nestihl. Budu si muset vzpomínat, jaké to tam vlastně je. Podívám se tam po strašně dlouhé době. Nebyl jsem na Lapači ani jako divák. To bylo pro mě hrozně daleko. Tam jsem se nezatoulal.“ (úsměv)
Dýchne to na vás?
„Zažil jsem hodně derby. Už cítím jeho atmosféru, hodně lidí se o něm baví. My se musíme dívat na každý zápas stejně. Určitě bude pekelná atmosféra, přijede i dost fanoušků ze Zlína. Je to druhé play off, proto ten hokej hrajeme. Mě osobně to baví a myslím, že hodně dalších kluků. Vsetín omladil kádr a zatím má dobré výsledky. Doufám, že předvedeme parádní zápas pro diváky.“
Máte v kádru rivala nějaké známé?
„S Ondrou Slováčkem jsem byl na Kladně. S Petrem Strakou v Litvínově. Znám plno kluků. Ale když se hodí buly, jde kamarádství stranou.“
Za tři kola jste nasbíral šest bodů. Odpovídá to tomu, jak se na ledě cítíte?
„Myslím, že celý tým hraje dobře. Až na zápas ve Frýdku, kde jsme získali bod. Mohli jsme mít dva. Mně se taky hraje dobře. Zatím žádný stres a panika.“
Bylo nám řečeno, že se někdo hledá
Je i ve vašem věku důležité pro sebevědomí dát brzy první góly v sezoně?
„Jak říká Jarda Jágr: ´Věk je jen číslo.´ Já se cítím pořád stejně. Nic mě nebolí, neměl jsem žádný vážnější úraz. Hokej si užívám. Když vám tam něco spadne, je to na psychiku samozřejmě lepší, než kdyby měl člověk po čtyřech zápasech 0+0. I kdyby letěl puk pod ledem a byl z toho gól, tak ho beru.“ (úsměv)
Nastupujete v lajně s mladíkem Lukášem Hešem a zkušenou posilou Radkem Čípem. Funguje to?
„Pomalu se sžíváme. S Čípákem už zhruba víme, co od sebe čekat. Hešáka jsme měli v útoku v prvním utkání přípravy a pak jsme ho dostali až na ligu. Myslím, že jsme všichni natolik inteligentní, abychom si vyšli vstříc.“
Klub nicméně pořád hledá do vaší formace centra.
„Ano, bylo nám řečeno, že se někdo hledá. Teď je tam Hešák, který hraje velmi dobře. I s ním je to super. Až nabere zkušenosti, bude ještě lepším hráčem.“
Také Berani docela obměnili kádr, pod palcem ho má nový sportovní manažer Jaroslav Balaštík. Jak se vám zatím jeví mužstvo?
„Důležité je, že zůstali trenéři. Systém hrajeme stejný. Vždycky je nejtěžší zvyknout si na nový, protože každý kouč chce hrát něco jiného. U nás je pořád pan trenér Oremus. O to lehčí to bylo pro mě osobně.“
Vsetín – Dosavadní zápasy
|Soupeř
|Výsledek
|Místo
|Slavia
|4:0
|venku
|Třebíč
|3:2 p.p.
|doma
Vsetín – Nejproduktivnější hráči
|Hráč
|Body (G+A)
|Suchý
|3 B(3+0)
|Costa
|2 B(2+0)
|Straka
|2 B(1+1)
Zlín – Dosavadní zápasy
|Soupeř
|Výsledek
|Místo
|Chomutov
|6:3
|doma
|Frýdek-Místek
|2:3 p.p.
|venku
|Přerov
|4:2
|doma
Zlín – Nejproduktivnější hráči
|Hráč
|Body (G+A)
|Jarůšek
|6 B(4+2)
|Válek
|4 B(3+1)
|Číp
|4 B(2+2)
|Doktor
|4 B(1+3)
|Heš
|3 B(0+3)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|3
|3
|0
|0
|0
|10:4
|9
|2
Kolín
|3
|1
|2
|0
|0
|13:9
|7
|3
Zlín
|3
|2
|0
|1
|0
|12:8
|7
|4
Třebíč
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|7
|5
Tábor
|3
|1
|1
|0
|1
|8:6
|5
|6
Vsetín
|2
|1
|1
|0
|0
|7:2
|5
|7
Jihlava
|3
|1
|1
|0
|1
|8:8
|5
|8
Litoměřice
|3
|0
|1
|1
|1
|9:11
|3
|9
Frýdek-M.
|3
|0
|1
|1
|1
|7:10
|3
|10
Přerov
|3
|1
|0
|0
|2
|5:8
|3
|11
Slavia
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Sokolov
|3
|0
|0
|2
|1
|9:14
|2
|13
Havířov
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|14
Chomutov
|3
|0
|0
|0
|3
|7:12
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup