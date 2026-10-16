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Zimák k Maxa lize: Manažer Balaštík exkluzivně o Zlínu. Co bude s Holíkem?

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Holík na odchodu? Balaštík promluvil o trejdech i tlaku ve Zlíně | Speciál • Zdroj: isport.tv
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V hokejové Maxa lize se dějí věci. Jihlava ve středu vyprášila devíti góly Zubry z Přerova, za který trpěl v bráně (prokletý?) brněnský talent Jan Kavan. Hattrickem k tomu přispěl Richard Cachnín a třemi body nezmar Tomáš Čachotský. Zdaleka nejen o těchto dvou hráčích, slávistickém střelci Matěji Beranovi, nenápadném vzestupu Tábora nebo atraktivním taháku Pardubice B – Vsetín (6:5) se mluvilo v dalším díle Zimáku, který vychází v pátek, s tradičním expertem Milošem Říhou a exkluzivním hostem Jaroslavem Balaštíkem.

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Sportovní manažer Zlína čelil dotazům na pevnost pozice trenéra Petera Oremuse, vyjádřil se k zájmu o prostějovského útočníka Jana Káňu či (ne)výměně bývalého kapitána Petra Holíka. Zkušený útočník se herně souží, před pár dny absolvoval i pohovor s generálním manažerem Janem Pravdou. „Pokud přijde nabídka na jakéhokoliv hráče, která nám bude dávat smysl, k trejdu dojde. To se netýká jen Holase,“ uvedl Balaštík.

Mimo sestavu se v Litoměřicích ocitl rovněž obránce Petr Šenkeřík, další očekávaný lídr. „Oba by měli být v sestavě jinde, než jsou teď. Hledáme cesty, abychom našli důvod jejich výkonů a pomohli jim,“ přiznal manažer v Zimáku. Řeč byla také o tlaku na jeho osobu a možném dopadu výsledků komunálních voleb přímo hokej ve městě.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín12821151:2329
2Tábor13721337:2626
3Litoměřice13712348:3325
4Pardubice B13720444:3925
5Třebíč13623235:3025
6Kolín13442335:3322
7Jihlava12522334:2821
8Frýdek-M.13422539:4118
9Havířov13323533:3416
10Přerov13500826:5015
11Chomutov13312734:4313
12Zlín13312731:4113
13Slavia13222733:4512
14Sokolov13212830:4410
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

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