Zimák k Maxa lize: Manažer Balaštík exkluzivně o Zlínu. Co bude s Holíkem?
V hokejové Maxa lize se dějí věci. Jihlava ve středu vyprášila devíti góly Zubry z Přerova, za který trpěl v bráně (prokletý?) brněnský talent Jan Kavan. Hattrickem k tomu přispěl Richard Cachnín a třemi body nezmar Tomáš Čachotský. Zdaleka nejen o těchto dvou hráčích, slávistickém střelci Matěji Beranovi, nenápadném vzestupu Tábora nebo atraktivním taháku Pardubice B – Vsetín (6:5) se mluvilo v dalším díle Zimáku, který vychází v pátek, s tradičním expertem Milošem Říhou a exkluzivním hostem Jaroslavem Balaštíkem.
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Sportovní manažer Zlína čelil dotazům na pevnost pozice trenéra Petera Oremuse, vyjádřil se k zájmu o prostějovského útočníka Jana Káňu či (ne)výměně bývalého kapitána Petra Holíka. Zkušený útočník se herně souží, před pár dny absolvoval i pohovor s generálním manažerem Janem Pravdou. „Pokud přijde nabídka na jakéhokoliv hráče, která nám bude dávat smysl, k trejdu dojde. To se netýká jen Holase,“ uvedl Balaštík.
Mimo sestavu se v Litoměřicích ocitl rovněž obránce Petr Šenkeřík, další očekávaný lídr. „Oba by měli být v sestavě jinde, než jsou teď. Hledáme cesty, abychom našli důvod jejich výkonů a pomohli jim,“ přiznal manažer v Zimáku. Řeč byla také o tlaku na jeho osobu a možném dopadu výsledků komunálních voleb přímo hokej ve městě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|12
|8
|2
|1
|1
|51:23
|29
|2
Tábor
|13
|7
|2
|1
|3
|37:26
|26
|3
Litoměřice
|13
|7
|1
|2
|3
|48:33
|25
|4
Pardubice B
|13
|7
|2
|0
|4
|44:39
|25
|5
Třebíč
|13
|6
|2
|3
|2
|35:30
|25
|6
Kolín
|13
|4
|4
|2
|3
|35:33
|22
|7
Jihlava
|12
|5
|2
|2
|3
|34:28
|21
|8
Frýdek-M.
|13
|4
|2
|2
|5
|39:41
|18
|9
Havířov
|13
|3
|2
|3
|5
|33:34
|16
|10
Přerov
|13
|5
|0
|0
|8
|26:50
|15
|11
Chomutov
|13
|3
|1
|2
|7
|34:43
|13
|12
Zlín
|13
|3
|1
|2
|7
|31:41
|13
|13
Slavia
|13
|2
|2
|2
|7
|33:45
|12
|14
Sokolov
|13
|2
|1
|2
|8
|30:44
|10
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup