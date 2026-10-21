Posila Süss: Zlín mám rád, nikdy jsem nechtěl odejít. Dál myslí na extraligu v Kometě
Chtěl blíž k domovu, který má v Brně. Proto Jan Süss (27) uvítal, když se mu po roce opět ozval Zlín a dal mu smlouvu až do konce příští sezony. V Havířově se zabalil a ve středu už vedl třetí útok Beranů proti Slavii (1:2 po nájezdech). Hned ukázal, že týmu rozhodně pomůže. „Jsem tady rád,“ vyznal se odchovanec Komety.
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Byť se Jan Süss vrátil do známého prostředí, kde znal většinu osazenstva kabiny, na křídlech měl hráče, se kterými se předtím nepotkal. Slovenskou posilu Róberta Bača a juniora Martina Vaculíka. „Vacul je mladý a Robo teď přišel. Ale chemie je v pohodě,“ pousmál se staronový zlínský útočník po porážce na samostatné nájezdy.
Jak se seběhl transfer z Havířova do Zlína?
„Naskytla se možnost jít sem a domluvili jsme se. Mám to blíž domů, i to rozhodlo. Havířov byl přece jen docela daleko. Normálně jsme si to v klubu vykomunikovali a myslím, že mě pochopili. Jsem rád, že zase můžu hrát ve Zlíně. Kluci neměli úplně ideální start, ale hra není špatná. Vůbec si nemyslím, že je na týmu nějaká deka.“
Obrovská konkurence v Kometě
Po minulém ročníku si vás stáhla zpátky do kádru Kometa. Věřil jste, že se udržíte v extraligovém kádru?
„Celou přípravu a přípravné zápasy jsem absolvoval v Brně. Doufal jsem, že si místo vybojuju. Ale konkurence tam byla samozřejmě obrovská. Na start soutěže jsem byl pak poslán do Havířova. Zpočátku jsme se oťukávali a postupně moje role rostla. Měli jsme pár zraněných hráčů. Beru každou roli, kterou ve Zlíně dostanu. V týmu je spousta super kluků a šikovných hokejistů. Trenér Oremus mi vysvětlil herní systém. Asistent Richard Kapuš už tu byl za mého předchozího působení.“
Je pro vás bod proti Slavii málo?
„Myslím, že jo. Zasloužili bychom si aspoň dva, možná i tři. Ale to je hokej. Musíme jít dál. Co se týká mého výkonu, nebylo to špatné. Ale dokážu hrát ještě líp. Moc se toho tady nezměnilo, kluci mě přivítali super. Cítím se tady stejně jako dřív. V tomto směru si nemám na co stěžovat. Bylo to fajn.“
Musel jsem jít pryč, vedení rozhodlo
Když jste loni odcházel, nebylo to na vaše přání, že?
„Tehdejší vedení mělo jiné představy o skladbě týmu, proto jsem musel jít pryč. Já jsem chtěl zůstat, Zlín mám rád. Bydlel jsem ve městě i poté, co jsem odešel. Jsem tady spokojený. Budu makat každý zápas a čekat na start v extralize.“
Máte vyřízené střídavé starty do Komety?
„Je to tak.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|14
|10
|2
|1
|1
|59:25
|35
|2
Pardubice B
|15
|9
|2
|0
|4
|49:40
|31
|3
Tábor
|15
|8
|2
|1
|4
|39:29
|29
|4
Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|5
Kolín
|15
|6
|4
|2
|3
|42:35
|28
|6
Třebíč
|15
|7
|2
|3
|3
|41:36
|28
|7
Jihlava
|14
|6
|3
|2
|3
|47:37
|26
|8
Frýdek-M.
|15
|4
|2
|3
|6
|44:49
|19
|9
Zlín
|15
|4
|1
|3
|7
|38:47
|17
|10
Havířov
|15
|3
|2
|3
|7
|35:42
|16
|11
Přerov
|15
|5
|0
|0
|10
|31:58
|15
|12
Slavia
|15
|2
|3
|2
|8
|37:51
|14
|13
Sokolov
|15
|3
|1
|2
|9
|37:50
|13
|14
Chomutov
|15
|3
|1
|2
|9
|43:57
|13
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