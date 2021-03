Jágr proti Slavii nadával, pak zpíval. Kladno dělí výhra od semifinále

Do konce druhé třetiny zbývalo půl minuty, přesilovka Kladna. Jaromír Jágr se u bližší tyče snažil došťourat puk za slávistického brankáře Michajlova. Najednou se k němu probil Nicolas Hlava a po hbité dorážce vyrazil radostně k plexisklu. Vítězná trefa z toho nakonec nebyla, ale domácí ztrátu nevydýchali, na konečných 2:4 upravili v emotivním závěru čtvrtého čtvrtfinále při vyloučení osmašedesátky. Rytíře dělí od postupu do semifinále Chance ligy jediná výhra.

V kladenské kabině vyhrávaly po utkání skočné písně, byla plná úsměvů a zpěvu, k němuž se přidal i Jaromír Jágr . Úplně jiná atmosféra, než po třetím duelu, který Kladno ztratilo v prodloužení. Ve středu to nebyla taková přebíjená jako posledně, první třetinu se hrály docela šachy. Ovšem Rytíři od druhé přidali, za třetím vítězstvím šli zodpovědně a s jistotou.

„Minule jsme k tomu přistoupili strašně laxně, mysleli si, že jim dáme pět gólů v první třetině. Tentokrát jsme k tomu přistoupili úplně jinak, z naší strany to byl diametrální rozdíl, odehráli jsme to super, ohlídali si to dozadu,“ pochvaloval si Antonín Melka, který otevřel skóre ve 34. minutě v početní převaze Kladna.

„Maličko jsme napravili úterní zápas, kdy jsme to taky měli ve svých rukou, ale bohužel se to nepovedlo. První třetina byla zase nervózní, u nás je to o tom, kdy tam spadne první gól, pak se to rozjede. Od druhé třetiny jsme do toho začali fakt dupat a k ničemu je nepustili. Takhle musíme hrát pořád, neohlížet se na stav zápasu, tady je cíl prostě daný,“ navázal autor druhé trefy Hlava.

Na první kladenskou posílali slávisté za rovnovážného stavu bijce v čele s Michalem Poletínem, ráz utkání však opět určily přesilovky. Elitní komando Rytířů se čtyřmi útočníky a obráncem Fryem soupeře zase dokázalo rozebrat, Jágr opět rozdával precizní pasy ze své úřadovny na kruhu jak na stříbrném tácu. A když to nevyšlo napoprvé, udeřila druhá přesilovková parta. Pak se číslo 68 vrhlo do vřavy před brankou a Kladno uzemnilo červenobílé druhou trefou. Jak se ukázalo, nadobro.

„Jarda tam sjel Plekymu, bek zůstal stát se mnou, tak to vzal na sebe, tlačil se s pukem do brány. Vypadlo to před gólmana, já do toho nějak píchnul. Předtím už jsem měl dvě tutové šance, jsem rád, že tam spadlo aspoň takové h… - s prominutím,“ popisoval Hlava.

Chomutovský odchovanec, který si kromě Pirátů zahrál extraligu taky za Karlovy Vary, chodil s Plekancovou jednotkou v početní výhodě na led jako předbrankový hráč. „Užívám si každou přesilovku, co jsem s nimi na ledě. To je sen každého malého kluka hrát s takovými mistry hokej. Myslím, že to staří pánové vůbec nejsou, pořád nechávají jiné hráče za sebou. Je vidět, jak obrovští jsou to hokejisti proti nám, jak se dokážou připravit na play off. Je radost je sledovat,“ ocenil.

Slávistům v koncovce vždycky něco scházelo. Větší přesnost, klid, pohotovost, štěstí. Skórovat začali, až když bylo pozdě. Taky se jim vymstilo, že je posílali na trestnou lavici častěji, než kladenské hráče. V závěru se jim podařilo vytočit i Jágra, který jezdil za rozhodčími, dával najevo emoce a poštěkal se s Petrem Vampolou . U střídačky domácích v jednu chvíli nadával, že musel být slyšet ven.

„Netuším, co se stalo. To jsou klasické play off řeči, možná staré, nevyřízené rány. Něco jim třeba leží v krku, neunášejí to a musí to řešit takhle. My to nesmíme řešit, nenechat se unést, to je přesně, co oni po nás chtějí. Spíš je asi lepší se jim smát. Musíme se soustředit na sebe, nechat je být, bylo to vidět krásně na konci, že kvůli zbytečným řečem byli vyloučeni a místo, aby na nás tlačili, hráli jsme dvě minuty do konce pět proti třem,“ uzavřel Nicolas Hlava.

