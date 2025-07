BOŽÍ lídr z Karviné! Hyský: Jsme zvyklí mluvit anglicky. Dvě kabiny? První, co jsem zrušil

V sobotu ráno se rozrazily dveře karvinské kabiny, vešel Guinejec s francouzským pasem Samhkou Camara a česky popřál osazenstvu kabiny dobrý den. „Udělal to poprvé,“ usmál se gólman Vladimír Neuman. Možná se to odteď stane zavedenou tradicí, protože Karviná měla sakra dobrý den. V Hradci Králové brala po drtivém představení tři body za triumf 2:1 a skočila na špici tabulky. Po dvou kolech je jediná s maximálním bodovým úlovkem.

Jak by ne, vždyť na úsvitu sezony předvedla dva výkony plné života, souhry a umu. Před týdnem doma sfoukla přestavěnou Duklu 2:0, v sobotu zničila i Hradec. Ale jak! Národnostně nesourodá parta ukázala sport plný pohybu, rychlosti, kreativity, bojovnosti a navrch vstřelila dvě nádherné branky.

„Je pro mě radost tady být a podělit se o svoje pocity. Dnes jsem viděl Karvinou takovou, jakou ji chci mít,“ zářil Martin Hyský. „Zápas jsme zvládli ve všech směrech. Měli jsme sílu na míči, byli jsme poctiví v návratech, podržel nás gólman Neuman, vyšla nám střídání. Druhý poločas byl jasně v naší režii. Bylo by mi nesmírně líto, kdybychom nevyhráli.“

Karviné doručil maximální počet bodů Rok Štorman brankou z osmaosmdesáté minuty. Byla kouzelná. Pravačkou obkroužil zeď a míč dokonale zapasoval k bližší tyči. „Ukázal jednu ze svých velkých předností, a to je kopací technika,“ vyprávěl Hyský.

Kde se Slovinec v klubu vzal? Do Slezska přišel v zimě z Radomlje, v lize dostal pár minut, aklimatizační proces prodělal v béčku. Před sezonou přišel skvěle nachystaný, připravený prát se o místo na slunci. „Říkal si o základ,“ chválil Hyský. „Dobrou práci odvedl skauting a lidé, kteří nám pomáhají vyhledávat hráče se zajímavým potenciálem. Ve středu hřiště může hrát jakoukoliv pozici.“

Štorman jen rozšířil širokou paletu zajímavých hráčů v karvinském kádru. „Máme konkurenci i kvalitu. Když sáhneme do sestavy, z lavičky přijde hráč s velkými schopnostmi,“ těší trenéra. V Hradci se to potvrdilo. O půlce stáhl ze hřiště kompletní pravou lajnu – Valla a Šiguta. Místo nich zamířili do akce Bužek s Condem. Vyústění změny? Karviná začala brutálním způsobem dominovat. V klidu nechal celé utkání na lavičce Filipa Vechetu, svého nejschopnějšího kanonýra. „Potřeboval jsem na hřišti jinou typologii, vysvětlil jsem mu to, on to pochopí,“ říkal Hyský.

Jak změnil Hyský poměry v kabině?

V Hradci se ukázala především africká parta. Abdallah Gning prvním ligovým gólem za MFK otevřel skóre. Ze Singhateha se rodí budoucí posila pro TOP kluby. Svůj part výtečně zvládli také střídající Conde s Ayaosim. Vzadu absolutně kraloval Camara, byť má francouzský pas.

„Kluci jsou správně nastavení, mají prodejní potenciál, byť nechci nikoho prodávat. Charakter všech cizinců je výborný. Není tam egoista, všichni jsou ochotni pracovat pro tým a podřídit se věcem, co chceme. Klima v kabině je velmi dobré,“ pochvaluje si Hyský.

Sám tomu šel naproti. Před jeho příchodem bylo v klubu zvykem, že široká skupina zahraničních hráčů seděla v jiné kabině. „To byla první věc, kterou jsem zrušil. Chci, abychom byli spolu, fungovali dohromady a komunikovali,“ říká trenér.

Proto před utkáním s Hradcem vedl taktickou poradu komplet v angličtině. „Jsme zvyklí mluvit anglicky, stejně tak další lidé v klubu. A Češi a Slováci? Oni rozumí, nebojte,“ vyprávěl dobře naložený Hyský.

Za týden Karviná doma přivítá Zlín, nováčka Chance Ligy. Šance na udržení stoprocentní bodové úspěšnosti je veliká.