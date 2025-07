Vstoupit do diskuse (

Po turbulentní otočce je prvním Slovákem v historii Rojiblancos. Atlético Madrid za sedmadvacetiletého Dávida Hancka vysázelo 750 milionů korun, což z něj udělalo druhého nejdražšího slovenského hráče historie, a zahojilo zklamání z nepovedeného přestupu do saúdskoarabského Al Nassru. „Vedla sem dlouhá cesta, ale nemohl bych být šťastnější, že tu jsem,“ soustředí se šikovný stoper na novou výzvu. Pro klubovou televizi zavzpomínal i na první setkání s Diegem Simeonem.

Už byla ruka v rukávě, když si Al Nassr na poslední chvíli rozmyslel angažování Dávida Hancka. Opora slovenské reprezentace smutnět nemusela. Obratem zamířila do Atlétika Madrid, pro nějž je aktuálně druhou nejdražší akvizicí tohoto léta.

„Jsem na správném místě, kde mám být. Chtěl bych poděkovat každému z klubu, kdo se na tom přičinil a budu se snažit odvádět maximum,“ je Hancko spokojený, že bude doma na Metropolitano. V moderní, teprve osm let staré aréně pro sedmdesát tisíc fanoušků. S průměrnou návštěvou 60 883 lidí zde mělo Atlético v uplynulé sezoně La Ligy druhou největší domácí podporu.

„Hrál jsem tady v Lize mistrů před dvěma lety s Feyenoordem. Je to úžasný, nový stadion. Jako soupeř jsem věděl, že to tu bude nesmírně těžké a také atmosféra byla po celé utkání velkolepá,“ vzpomínal Hancko na vzájemné měření sil, při němž poslal Holanďany do vedení 2:1. Atlético ovšem nakonec otočilo na konečných 3:2.

„Na ten zápas nikdy nezapomenu. Myslím, že jsem svým výkonem klub zaujal, a proto se o mě nadále zajímal. Díky tomu to pro mě navždy bude speciální mač,“ hýčká si tuto vzpomínku.

Stoper, či levý bek bude v hlavním městě Španělska chtít rozšířit svou sbírku šesti trofejí, mezi nimiž ční tituly mistra Slovenska, Nizozemska a Česka.

„Má hra je založena na poctivém bránění. Od něj se vše odvíjí. Ale když je šance, především při standardních situacích, tak se snažím dát gól. Být nebezpečný také pro soupeře,“ představil Hancko fanouškům Atlétika, jak se mu podařilo v kariéře nasázet už padesát šest branek, k nimž navrch přidal i sedmatřicet asistencí.

Nyní se bude zlepšovat pod dozorem nejlépe placeného trenéra planety.

„Je neuvěřitelné, čeho Diego Simeone ve světě fotbalu dosáhl. Ať už jako hráč, tak i jako trenér. Jistě je to jedna z největších postav poslední dekády. Už se nemohu dočkat, až budu jeho hráčem a budu pod ním pracovat. Mám v kariéře štěstí, že mám kolem sebe lidi jako je on. Velice mi pomáhají růst,“ ví Hancko, že po Arne Slotovi zažije metody dalšího trenérského velikána.

S argentinským bouřlivákem se přitom bývalý hráč Sparty potkal již před sedmi lety a vznikla z toho i fotografie, na níž s úsměvem zavzpomínal.

„Je to vtipné. Když jsem hrál za Fiorentinu v roce 2018, tak jsem byl v jednom týmu s jeho synem Giovannim. Diego Simeone se jednou přijel podívat na zápas, takže když jsem ho potkal na chodbě, poprosil jsem ho o fotku,“ vysvětloval Hancko vznik společné fotky.

Nyní už budou stát na stejné straně a společný cíl mají jasný. Po pěti letech získat pro Atlético další trofej. Ideálně dvanáctý španělský titul.

„Doufám, že až po mnoha, mnoha, mnoha letech odejdu, tak fanoušci budou moci říct, že jsem pro klub vždy dělal to nejlepší na hřišti i mimo něj. To je můj hlavní cíl. Dělat všemožné pro úspěch tohoto klubu a být velkou pomocí pro tým,“ předsevzala si nová posila Atletů.

Do nového ročníku La Ligy vkročí Atlético Madrid sedmnáctého srpna na hřišti Espanyolu Barcelona.