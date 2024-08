Zlín má (staro)nového mecenáše. Přinese miliony, mění se logo i název

Staronový mecenáš má pomoct hokejovému Zlínu k návratu do extraligy. Berany bude v pozici generálního partnera po letech podporovat firma RI Okna z jihomoravského Bzence. V klubu už se angažovala v letech 2007-2009. Celý „deal“ znamená i změnu loga a názvu. Do nového ročníku MAXA ligy vstoupí její favorit jako RI OKNA Berani Zlín.

Návrat sponzora, největšího českého výrobce oken a dveří, logicky znamená i významné zvýšení rozpočtu. „Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ne vždy v životě jsem se tímto moudrem řídil. Někdy jsem měl a nedal na rady druhých. Zejména má manželka Kamila měla mnohdy pravdu. V tomto případě jsem opět přesvědčený, že RI OKNA druhým návratem přispějí k jednoznačným záměrům, a to postupu do extraligy,“ prohlásil Petr Ingr, předseda představenstva společnosti, která je na trhu už třicet let. „Nakonec zvítězil pragmatismus a sentiment. Nějaký rok už sem na hokej chodím a pořád se potřebujete zviditelňovat,“ dodal.

Dohoda o spolupráci je na delší dobu a podle zdrojů isport.cz. přinese mecenáš do hokejové kasy ročně pět milionů korun plus bonus v případě průniku mezi elitu. Mezi majitele se nezařadí. „Od sezony 2015/2016 se jedná o jedno z nejsilnějších uzavřených partnerství,“ uvedl Jan Pravda, jednatel klubu. „Chtěl jsem, aby část finančních prostředků byla motivační, přímo do kabiny,“ potvrdil Ingr. Zásadní pozice města jako vlastníka 49% akcií se nemění. „Podpora města zůstává stále stejná,“ informoval primátor Jiří Korec. „Chceme, aby se fotbal i hokej dostaly na ta místa, kam si všichni přejeme,“ dodal.

Hokejový Zlín, tuzemský šampion z let 2004 a 2014, předloni sestoupil po 42 letech z nejvyšší soutěže a zatím se marně snaží o comeback. Na jaře prohrál ve finále Chance ligy se Vsetínem, o rok dříve až v baráži s Kladnem. Teď stojí odhodlaně na prahu třetí šance. „Věřím, že nová sezona bude mít vítězný konec,“ přál si Pravda, jenž předal podnikateli Ingrovi neprodejný kousek nového žlutomodrého dresu.

Ambiciózní tým z Baťova města povede trenérské duo ze Slovenska – Ján Pardavý, Richard Kapuš. Okamžité posílení kádru aktuálně v plánu není. Vedení věří stávající soupisce s tím, že zůstane na trhu aktivní. „Začneme sezonu i s našimi mladšími hráči a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím to nevypadá zle,“ shrnul Pravda.