Týmy v hokejové Lize mistrů zbohatnou. O kolik si polepší Pardubice, Plzeň a Liberec?
Nárůst odměn za postup až o sto procent. Hokejová Liga mistrů (CHL) od nového ročníku láká týmy na atraktivnější finance. Polepší si každý z účastníků. Zatímco peníze za základní skupinu stoupnou „jen“ o 10 tisíc eur (12,5 %), za postup do osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se zisky oproti minulé sezoně zdvojnásobí. „Zkoušíme do projektu přinést co nejvíc peněz,“ komentoval v úterý novinu na virtuální tiskové konferenci prezident CHL Jörgen Lindgren.
Rovných 280 tisíc eur (asi 6,76 milionu korun) pro vítěze. Takovou hodnotu má nová výše nejpůsobivější odměny, na kterou lze v Lize mistrů dosáhnout. Projekt rozdá v celkové sumě 3,2 milionu euro. Od pátku se po ní začne sápat 24 účastníků včetně Plzně, Liberce a Pardubic. První dva kluby svými zápasy letošní program dokonce odšpuntují.
Liga mistrů si od kroku slibuje větší finanční stabilitu i uznání napříč jednotlivými soutěžemi. „Snažíme se mluvit s kluby i vedením lig, abychom procesy v CHL zefektivnili a dělali správná rozhodnutí. I proto tento rok uvidíme vyšší odměny u všech zúčastněných,“ vylíčil prezident Lindgren.
On i jeho spolupracovníci hrají rovněž o důvěru. Současná akcionářská smlouva, na níž se plněním podílí také tuzemská extraliga a české kluby, vyprší už v roce 2028. Do té doby musí CHL přesvědčit, že na hokejovou mapu patří. Od nového ročníku se tak třeba pouští do spolupráce s influencery s cílem rozšířit základnu fanoušků.
Letos se do Ligy mistrů po mnoha letech vracejí Liberec a Plzeň, mezi hlavní favority ovšem organizátoři řadí hlavně úřadující šampiony z Pardubic. Zatímco do předchozího ročníku se nezapojili, letos neskrývají ambici na evropské půdě úřadovat. Před asi stovkou posluchačů přímého přenosu to potvrdil nově příchozí útočník Matěj Stránský, který si už CHL vyzkoušel v barvách Třince či švýcarského Davosu.
„Líbí se mi, jak soutěživé prostředí v lize panuje. Hned na začátku sezony zjistíte, jak na tom jste, takže do startu extraligy můžete určité věci ještě změnit. Potkáváte nové týmy, navštívíte jiná města. Máme zkušený mančaft, který vyhrál domácí titul a bude hladový po dalším. Chceme, aby se proti nám hrálo složitě. A dostat se co nejdál. Pardubice chtějí vyhrát všechno. Tohle bude cíl,“ pronesl Stránský.
Titul obhajuje Frölunda, vrací se slovenský tým
Pokud to okolnosti dovolí, rád by se v play off potkal s bývalým švýcarským zaměstnavatelem. Kouč Filip Pešán se zase těší na setkání se švédským Rögle a finskými soupeři, jež považuje za velmi kvalitní. Kompliment na východ Čech vrátila SaiPa, která ovšem vyhlíží také Plzeň s útočníky Mikkem a Villem Petmanovými. Ti s klubem dříve postoupili do finále finské ligy.
Stejně jako v minulém vydání CHL čeká kluby celkem 101 utkání. V uplynulém ročníku v nich padlo 557 branek a vítěz průměrně slavil s nejtěsnějším náskokem v jedenáctileté historii (2,22 gólu). K překonání rekordu v návštěvnosti by letos mohl pomoct německý Kolín nad Rýnem, kde hlásí téměř vyprodáno už pro první skupinový zápas.
Do vyřazovací fáze se stejně jako dosud dostane šestnáct týmů z hromadné tabulky. Osm mužstev skončí už po šesti utkáních, z nichž tři sehrají doma. Titul obhajuje pětinásobný šampion Frölunda, zásluhou Nitry se vrací slovenská stopa. Zajímavostí je také zapojení Lary Fischerové, první ženské čárové rozhodčí v CHL.
Projektu se dosud osvědčila pozměněná pravidla, kdy například oslabení nekončí inkasovanou brankou a útočící tým v prodloužení nesmí s pukem opustit ofenzivní zónu. Netradiční přístup už zblízka sleduje IIHF, která podle organizátorů zvažuje rozšíření regulí do dalších soutěží.
Změna v odměnách CHL:
|Fáze
|Celková odměna
|Nárůst
|Základní část
|90 000 €
|+12,5 %
|Osmifinále
|120 000 €
|+100 %
|Čtvrtfinále
|150 000 €
|+100 %
|Semifinále
|180 000 €
|+100 %
|Finalisté
|230 000 €
|—
|Šampioni
|280 000 €
|—
|CELKEM
|3 200 000 €
|+26 %
Pohled Patrika Czepiece: A bude to stačit?
Existence hokejové Ligy mistrů se v uplynulých sezonách zúžila na věčný boj o respekt a náklonnost účastnických klubů. Rok co rok se projekt snaží zlepšovat. Vypadá blyštivěji, posouvá se technicky, vměšuje unikátní novinky do hry a v neposlední řadě přidává na penězích. Snaha dostat třípísmennou zkratku CHL na vyšší úroveň prestiže je zjevná. Přesto se nepřestáváte ptát, jestli to může vůbec kdy stačit. Dávno vystavěné mentální hradby, že Liga mistrů slouží spíš jako skvělá příprava než seriózní soutěž, minimálně u nemalé části klubů starého kontinentu trvají. Těžko se odtud z pohledu organizátorů vymanit, zeď rozbourat nebo přelézt. Soudný rok 2028 je blízko.