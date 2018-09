Přestupy NHL ONLINE: Jeřábkův konec v Edmontonu? Smlouva prý stále platí

SPEKULACE - O konci českého obránce Jakuba Jeřábka v Edmontonu zřejmě stále není jasno. Podle webu capfriendly.com, který se specializuje na všechny podpisy smluv v NHL, rozvázání smlouvy s bývalým hráčem Washingtonu neplatí. Plzeňský rodák totiž nebyl umístěn ani na listinu volných hráčů. Roční kontrakt za 1 milion amerických dolarů tedy nemůže být ukončen.

We have been told that #Oilers Jakub Jeřábek has NOT been placed on unconditional waivers today nor has his contract been terminated.



He's also not waiver exempt & so can not be sent to the Minors without first being placed on waivers.



Jeřábek is signed to a 1 year/$1M deal