Historická dominance! Siniaková překoná rekord Navrátilové, už dostala trofej
Tenistka Kateřina Siniaková ukončí jako první hráčka v historii pošesté kalendářní rok jako světová jednička ve čtyřhře. Potvrdila to WTA, která v pátek předala na Turnaji mistryň rodačce z Hradce Králové trofej. Siniaková tím překoná dosavadní rekord, o který se dělila s legendární Martinou Navrátilovou.
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Siniaková zakončí rok v čele deblového světového žebříčku potřetí za sebou. Předtím to dokázala v letech 2018, 2021 a 2022. V letošní sezoně získala ve čtyřhře sedm titulů, po boku americké spoluhráčky Taylor Townsendové vyhrála grandslamy Roland Garros a US Open. S Townsendovou triumfovala pětkrát, dvakrát uspěla s Číňankou Čang Šuaj.
Třicetiletá Siniaková má nyní v živém žebříčku WTA na kontě 11.060 bodů. Druhá Townsendová má o více než dva tisíce bodů méně (9020), třetí Kanaďanka Gabriela Dabrowská získala zatím 8845 bodů.
Ovládne podruhé Turnaj mistryň?
S Townsendovou nyní Siniaková bojuje také o titul na Turnaji mistryň v Indian Wells. Česko-americký pár postoupil do semifinále, kde jej čeká Dabrowská s brazilskou spoluhráčkou Luisou Stefaniovou.
Siniaková může triumfovat na Turnaji mistryň podruhé. Prestižní soutěž zatím vyhrála v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrály v semifinále.