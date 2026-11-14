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Historická dominance! Siniaková překoná rekord Navrátilové, už dostala trofej

Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny Navrátilové
Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny NavrátilovéZdroj: Profimedia.cz
Šťastná Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny Navrátilové
Česká tenistka Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková překonala rekord Martiny Navrátilové
Martina Navrátilová vyhrála devětkrát Wimbledon
Šťastná Kateřina Siniaková
Martina Navrátilová je tenisovou legendou
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Tenis
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Tenistka Kateřina Siniaková ukončí jako první hráčka v historii pošesté kalendářní rok jako světová jednička ve čtyřhře. Potvrdila to WTA, která v pátek předala na Turnaji mistryň rodačce z Hradce Králové trofej. Siniaková tím překoná dosavadní rekord, o který se dělila s legendární Martinou Navrátilovou.

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Siniaková zakončí rok v čele deblového světového žebříčku potřetí za sebou. Předtím to dokázala v letech 2018, 2021 a 2022. V letošní sezoně získala ve čtyřhře sedm titulů, po boku americké spoluhráčky Taylor Townsendové vyhrála grandslamy Roland Garros a US Open. S Townsendovou triumfovala pětkrát, dvakrát uspěla s Číňankou Čang Šuaj.

Třicetiletá Siniaková má nyní v živém žebříčku WTA na kontě 11.060 bodů. Druhá Townsendová má o více než dva tisíce bodů méně (9020), třetí Kanaďanka Gabriela Dabrowská získala zatím 8845 bodů.

Ovládne podruhé Turnaj mistryň?

S Townsendovou nyní Siniaková bojuje také o titul na Turnaji mistryň v Indian Wells. Česko-americký pár postoupil do semifinále, kde jej čeká Dabrowská s brazilskou spoluhráčkou Luisou Stefaniovou.

Siniaková může triumfovat na Turnaji mistryň podruhé. Prestižní soutěž zatím vyhrála v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrály v semifinále.

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