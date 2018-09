Pastrňák před sezonou: O pohodě, Jágrovi i spolupráci s Krejčím

Dvakrát v řadě získal Zlatou hokejku. Zahrál si v možná nejlepším útoku v NHL. A v příští sezoně, v níž bude po letech chybět ikonický Jaromír Jágr, by měl být právě David Pastrňák největším českým lákadlem. Úspěšný, populární, věčně vysmátý... „Ale srovnávat mě s Jardou? Ne, díky. To nikdy,“ usmívá se 22letý útočník v rozhovoru pro iSport Premium. V něm popisuje i to, že by mohl v Bostonu nastupovat vedle kamaráda Davida Krejčího.