Kaše vlétl zpět do NHL: O otřesu mozku, hattricku i bráchovi na farmě

Ve středečním utkání proti Dallasu (6:3) to byl on, kdo hattrickem zavelel k obratu svého týmu. Tříbodový večer (1+2) zažil už v předchozím v duelu proti New Jersey. „Hromadu šancí jsem měl už dřív, až teď se štěstí obrátilo ke mně,“ líčil 23letý rodák z Kadaně. Ondřej Kaše v NHL pálí jako Pasta. Pro Ducks však není platný jen svými zásahy.

Kouč Randy Carlyle po vašem třígólovém večeru řekl, že jste pro tým jako králík Energizer. Co máte společného s tužkovými bateriemi?

„On to použil jako příměr k mojí hře. Takhle se prezentuju. Snažím se lítat, vybojovat hodně puků, chodit do branky. V útočném pásmu chci být co nejvíc nepříjemný pro obránce soupeřů.“

Taky jste začal sázet góly. Nahradit kanonýra Coreye Perryho byste si nepřál?

(usměje se) „Tyhle otázky mi kladli po prvním hattricku. Ale mám nějakých osm branek v patnácti zápasech. Nemůžu o sobě prohlašovat, že teď budu střelcem týmu, že jo... To nemůže nikdo. Každý si musí zachovat určitou pokoru. To víte, že se budu snažit co nejvíc mužstvu pomoct. Ať bodově, nebo herně.“

Ale kdybyste v nastoleném tempu pokračoval, můžete se dostat na pětadvacet branek. To už by bylo hodně slušné, co myslíte?

„Já si myslím, že moc předbíháme...“